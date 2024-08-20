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Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel kaza geçirdi! Son hali dikkat çekti: Gözündeki morluk ve dizindeki bandajla...

Hamdi Alkan ile 8 yıl evli kalan ve boşandıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Selen Görgüzel, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Kaza geçirdiğini söyleyen ünlü şarkıcı, son halini takipçileriyle paylaşıp “Verilmiş sadakam varmış” ifadelerini kullandı. Görgüzel’in gözündeki morluk ve dizindeki bandaj dikkat çekerken ilk yorum oyuncu Pınar Altuğ’dan geldi. İşte Selen Görgüzel’in o paylaşımı...

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 15:40 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 15:42
Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel kaza geçirdi! Son hali dikkat çekti: Gözündeki morluk ve dizindeki bandajla...

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2014 yılında nikah masasına oturduğu Hamdi Alkan'dan 2022'de boşanan Selen Görgüzel, sahne kostümleri, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Geçirdiği estetik operasyonlarıyla da çok konuşulan ünlü şarkıcı, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

Görgüzel, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı Instagram'dan kaza geçirdiğini duyurdu. Son halini takipçileriyle paylaşan Görgüzel'in ayağındaki bandaj ve gözündeki morluk dikkat çekti.

"VERİLMİŞ SADAKAM VARMIŞ"
Ünlü şarkıcı, paylaşımının altına ise şu notu ekledi:

"Nazarını sevdiklerim ne göz varmış yahu sizde. Cumartesi gecesi evet kötü bir kaza atlattım malum kaza bela ayıymış benimde verilmiş sadakam varmış. Allah korudu çok şükür. Hatırlamak bile istemiyorum o yüzden detaya girmeyeceğim, unuttum gitti. Önümüze, işimize bakmaya devam. Arayan soran dostlar arkadaşlar sağ olun var olun. İyi ki varsınız"

İLK YORUM PINAR ALTUĞ'DAN!
Kısa sürede gündem olan paylaşıma ilk yorum ise oyuncu Pınar Altuğ'dan geldi. Altuğ, ünlü isme geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Öte yandan takipçileri, Görgüzel'e "Acil şifalar diliyorum inşallah en kısa zamanda iyileşirsiniz", "Çok geçmiş olsun Allah şifa versin" yorumlarında bulundu.

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