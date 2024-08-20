Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel kaza geçirdi! Son hali dikkat çekti: Gözündeki morluk ve dizindeki bandajla...

2014 yılında nikah masasına oturduğu Hamdi Alkan 'dan 2022'de boşanan Selen Görgüzel , sahne kostümleri, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Geçirdiği estetik operasyonlarıyla da çok konuşulan ünlü şarkıcı, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

"VERİLMİŞ SADAKAM VARMIŞ"

Ünlü şarkıcı, paylaşımının altına ise şu notu ekledi:

"Nazarını sevdiklerim ne göz varmış yahu sizde. Cumartesi gecesi evet kötü bir kaza atlattım malum kaza bela ayıymış benimde verilmiş sadakam varmış. Allah korudu çok şükür. Hatırlamak bile istemiyorum o yüzden detaya girmeyeceğim, unuttum gitti. Önümüze, işimize bakmaya devam. Arayan soran dostlar arkadaşlar sağ olun var olun. İyi ki varsınız"