Tarzan Rıfkı’nın Melahat’ı Suna Yıldızoğlu’nun ilk eşi Yeşilçam yıldızı çıktı! İngiliz asıllı oyuncu soyadını bakın nereden almış...

Şimdilerde 69 yaşında olan Suna Yıldızoğlu, Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal ile başrolünü üstlendiği Tarzan Rıfkı filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme geldi.
Şimdilerde 69 yaşında olan Suna Yıldızoğlu, Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal ile başrolünü üstlendiği Tarzan Rıfkı filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme geldi.
Oyuncu Yasemin Allen'in annesi olan Yıldızoğlu'nun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
1974'te Türkiye'ye yerleşen İngiliz asıllı oyuncunun özellikle eski eşleri merak edildi. Kızı ve oğlunun babası Dudley Allen ile 1988-2007 yılları arasında evli kalan Suna Yıldızoğlu'nun ilk eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şoke oldu. Ünlü oyuncunun Yeşilçam yıldızıyla 2 yıl evli kaldığı ortaya çıktı.
Gerçek ismi Sonia Eddy olan Suna Yıldızoğlu, 1976 yılında Kayhan Yıldızoğlu ile dünyaevine girdi.
Çiftin evliliği iki yıl sürdü ancak dostlukları hiç bitmedi. Ünlü oyuncu, boşansa da Yıldızoğlu soyadından vazgeçmedi.
Eski eşinin soyadını kullanmaya devam eden Suna Yıldızoğlu, Kayhan Yıldızoğlu'nun vefat haberini alınca büyük acı yaşadı.
"SOYADINI TAŞIMAKTAN ONUR DUYDUĞUM İNSAN"
Yıldızoğlu, mart ayında vefat eden eski eşi Kayhan Yıldızoğlu'nun ardından şu ifadeleri kullandı:
"İç dünyamı keşfeden insan, ne kadar çok öğrendim senden. Aşk bitince sevgi ve saygıyla dostluğumuz sürdü. Zeki, esprili, kültürlü, bilgili insan, hep soyadını taşımaktan onur duyduğum insan, huzur içinde uyu... Kalbimde, annem ve babam gibi, hep yaşıyor olacaksın"