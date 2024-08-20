Tarzan Rıfkı’nın Melahat’ı Suna Yıldızoğlu’nun ilk eşi Yeşilçam yıldızı çıktı! İngiliz asıllı oyuncu soyadını bakın nereden almış...

Çiftin evliliği iki yıl sürdü ancak dostlukları hiç bitmedi. Ünlü oyuncu, boşansa da Yıldızoğlu soyadından vazgeçmedi.

"SOYADINI TAŞIMAKTAN ONUR DUYDUĞUM İNSAN"

Yıldızoğlu, mart ayında vefat eden eski eşi Kayhan Yıldızoğlu'nun ardından şu ifadeleri kullandı:

"İç dünyamı keşfeden insan, ne kadar çok öğrendim senden. Aşk bitince sevgi ve saygıyla dostluğumuz sürdü. Zeki, esprili, kültürlü, bilgili insan, hep soyadını taşımaktan onur duyduğum insan, huzur içinde uyu... Kalbimde, annem ve babam gibi, hep yaşıyor olacaksın"