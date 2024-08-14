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Gönül Dağı kadrosu değişti! 5. sezona özel 2 karakter geliyor! İsimleri bile belli oldu

Gönül Dağı kadrosunu genişletiyor. Diziye iki yetenekli oyuncu katıldı ve bu gelişme izleyiciler arasında heyecan yaratıyor. Yeni katılan isimler dizinin hikayesine taze bir soluk getirecek ve karakterler arasındaki dinamikleri zenginleştirecek. Bu iki yeni oyuncunun karakterleri dizinin mevcut yapısına önemli katkılarda bulunacak ve izleyicilere yeni bir heyecan sunacak. Dizinin ilerleyen bölümlerinde bu yeni karakterlerin nasıl bir etki yaratacağı büyük bir merak konusu oldu.

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 10:08 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 10:08
Gönül Dağı kadrosu değişti! 5. sezona özel 2 karakter geliyor! İsimleri bile belli oldu

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Gönül Dağı beşinci sezon çekimleri için hazırlıklara hız kesmeden devam ediyor. Eskişehir'de gerçekleşecek olan çekimler, dizinin hikâyesine yeni bir soluk getirecek.

İKİ YENİ İSİM GELİYOR

Gönül Dağı'nın yeni sezonunda, Kiraz ve Sefer adında iki yeni karakter seyirciyle buluşacak.

Diziye tazelik katacak bu karakterler, hikâyenin dinamiklerini zenginleştirecek önemli roller üstlenecek.

BERK ATAN DEVAM KARARI ALDI

Dizinin sevilen karakteri Taner'i canlandıran Berk Atan ile ilgili ayrılık iddiaları son buldu.

Uzun süren görüşmelerin ardından başarılı oyuncu, yapımcı Köprü Film ile bu hafta içerisinde anlaşmaya vardı. Berk Atan, yeni sezonda da Gönül Dağı kadrosunda yer alacak.

Diziye yeni bir boyut katacak olan Zahide'nin büyük kızı Sedef ve oğlu İsmet'in gençlik halleri ile minik Ayşe'nin büyümüş hali bu sezonda izleyici karşısına çıkacak.

Beril Karademir, Ali Toptaş ve diğer isimler yeni gelecek karakterlere hayat verecek.

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