Gönül Dağı kadrosu değişti! 5. sezona özel 2 karakter geliyor! İsimleri bile belli oldu

Dizinin sevilen karakteri Taner'i canlandıran Berk Atan ile ilgili ayrılık iddiaları son buldu.

Uzun süren görüşmelerin ardından başarılı oyuncu, yapımcı Köprü Film ile bu hafta içerisinde anlaşmaya vardı. Berk Atan, yeni sezonda da Gönül Dağı kadrosunda yer alacak.

Diziye yeni bir boyut katacak olan Zahide'nin büyük kızı Sedef ve oğlu İsmet'in gençlik halleri ile minik Ayşe'nin büyümüş hali bu sezonda izleyici karşısına çıkacak.