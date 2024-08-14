Gönül Dağı kadrosu değişti! 5. sezona özel 2 karakter geliyor! İsimleri bile belli oldu

Gönül Dağı beşinci sezon çekimleri için hazırlıklara hız kesmeden devam ediyor. Eskişehir'de gerçekleşecek olan çekimler, dizinin hikâyesine yeni bir soluk getirecek.
Gönül Dağı beşinci sezon çekimleri için hazırlıklara hız kesmeden devam ediyor. Eskişehir'de gerçekleşecek olan çekimler, dizinin hikâyesine yeni bir soluk getirecek.
İKİ YENİ İSİM GELİYOR
Gönül Dağı'nın yeni sezonunda, Kiraz ve Sefer adında iki yeni karakter seyirciyle buluşacak.
Diziye tazelik katacak bu karakterler, hikâyenin dinamiklerini zenginleştirecek önemli roller üstlenecek.
BERK ATAN DEVAM KARARI ALDI
Dizinin sevilen karakteri Taner'i canlandıran Berk Atan ile ilgili ayrılık iddiaları son buldu.
Uzun süren görüşmelerin ardından başarılı oyuncu, yapımcı Köprü Film ile bu hafta içerisinde anlaşmaya vardı. Berk Atan, yeni sezonda da Gönül Dağı kadrosunda yer alacak.
Diziye yeni bir boyut katacak olan Zahide'nin büyük kızı Sedef ve oğlu İsmet'in gençlik halleri ile minik Ayşe'nin büyümüş hali bu sezonda izleyici karşısına çıkacak.
Beril Karademir, Ali Toptaş ve diğer isimler yeni gelecek karakterlere hayat verecek.