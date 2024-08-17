Gönül Dağı’nın 5. sezonunda seyirciyi mutlu edecek karar! Ve sonucunda olanlar oldu

Yapımcı Köprü Film ile yapılan son dakika anlaşması, dizinin gelecek sezonunun da iddialı geçeceğinin bir işareti. Dizinin çekimleri Eskişehir'de devam ediyor ve ekip, yeni sezona hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

YENİ KARAKTERLER SAHNEYE ÇIKIYOR Gönül Dağı'nın yeni sezonunda izleyiciyi Kiraz ve Sefer isimli iki yeni karakter bekliyor.

Bu yeni karakterlerin hikayeye nasıl bir boyut katacağı ve ana karakterlerle olan etkileşimleri merak konusu.

Ayrıca Sedef, İsmet ve Ayşe'nin yaşamlarındaki yeni gelişmeler diziyi daha da zengin bir hikaye haline getirecek.

Dizi, yeni sezonda karakterlerin yaşam evrelerindeki değişimleri izleyiciye sunacak. Özellikle Zahide'nin kızı Sedef ve oğlu İsmet'in hikayeleri, yeni sezonda önemli bir yer tutacak. Hikaye derinliğinin artması beklenen bu sezon Gönül Dağı'nın fanlarını oldukça heyecanlandırıyor.