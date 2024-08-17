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2 aylık hamile olan Ece Seçkin’den acı haber! Sosyal medyadan ilk açıklama geldi! İşte son sağlık durumu...

Adeyyo, Aman Aman, Olsun gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Ece Seçkin, apar topar hastaneye kaldırarak acil ameliyata alınmıştı. Sosyal medyada sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yapan ve hastane odasındaki bir kareyi takipçileriyle paylaşan Seçkin ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Seçkin’in ameliyat olma nedeni ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024, 12:18 Güncelleme 17 Ağustos 2024, 12:18
2 aylık hamile olan Ece Seçkin’den acı haber! Sosyal medyadan ilk açıklama geldi! İşte son sağlık durumu...

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4 yıldır birlikte olduğu Çağrı Terlemez ile 2021 yılında dünya evine giren ünlü şarkıcı Ece Seçkin, apar topar hastaneye kaldırarak acil ameliyata alınmıştı.

Seçkin, sosyal medyada sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı ve hastane odasındaki bir kareyi takipçileriyle paylaştı.

Ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Ameliyatım başarılı geçti. Arayan herkese çok teşekkür ederim.

Telefonlara dönüş yapamadıklarımdan özür diliyorum. Konserimi iptal etmek zorunda kalmasaydık bu durumu bilmenizi ve üzülmenizi istemezdim."

Seçkin'in ameliyat olma nedeni ortaya çıktı. Hürriyet'in haberine göre, 2 aylık hamile olan şarkıcı bebeğini kaybetti.

Bebeğin kalbi durunca ünlü şarkıcı önceki gün acilen ameliyata alındı.

İşte Ece Seçkin'in hastane odasından yaptığı paylaşım...

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