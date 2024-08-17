2 aylık hamile olan Ece Seçkin’den acı haber! Sosyal medyadan ilk açıklama geldi! İşte son sağlık durumu...

4 yıldır birlikte olduğu Çağrı Terlemez ile 2021 yılında dünya evine giren ünlü şarkıcı Ece Seçkin , apar topar hastaneye kaldırarak acil ameliyata alınmıştı.

Seçkin, sosyal medyada sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı ve hastane odasındaki bir kareyi takipçileriyle paylaştı.