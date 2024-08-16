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Ve netleşti! 6 yeni isimle Bahar dizisinin geri dönüş tarihi belli oldu

Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisi uzun bir aranın ardından izleyicilere sürprizlerle dolu bir geri dönüş yapıyor. Bu sezon diziye katılan 6 yeni karakterle birlikte olayların seyrinde büyük değişiklikler yaşanacak. Yeni yüzler, hikayeye taze bir soluk getirirken mevcut karakterlerin yaşamlarında da köklü dönüşümlere sebep olacak.

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Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024, 09:17 Güncelleme 16 Ağustos 2024, 09:17
Ve netleşti! 6 yeni isimle Bahar dizisinin geri dönüş tarihi belli oldu

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Yeni karakterlerin diziye dahil olması izleyicilerde merak uyandırırken bu kişilerin Bahar'ın hayatına nasıl bir etki yapacağı büyük bir soru işareti. Her biri farklı geçmişlere ve motivasyonlara sahip olan bu karakterler hem Bahar'ın dünyasında hem de dizinin genel atmosferinde yepyeni dinamikler oluşturacak.

YENİ SEZON, YENİ YÜZLER

17 Eylül'de ekranlara geri dönecek olan "Bahar" dizisi, yeni sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Başrollerini Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'un üstlendiği dizi, 20 Ağustos'tan itibaren yeniden sete çıkacak. Dizi yaz tatilinin yeni bölümleriyle Show TV'de izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

6 İSİM SENARYOYA EKLENİYOR

Yeni sezonda diziye altı yeni karakter katılıyor. Ayça Üzüm'ün kaleminden çıkan ve Neslihan Yeşilyurt tarafından yönetilen dizinin kadrosuna, Peran Vakfı'na başhekim olarak atanacak Süreyya karakteri dahil oluyor.

Süreyya, sağ kolu ve asistanı Ergün ile birlikte diziye yeni bir soluk getirecek. Özellikle Süreyya karakterinin hikayesi merakla bekleniyor.

Ayrıca, Devrim Kabacaoğlu'nun canlandırdığı Uğur karakterinin babası Habip, Evren'in manevi oğlu Cem, Peran Vakfı'nın kantininde çalışan Kiraz ve Çağla'nın yakın arkadaşı Zuhal yeni sezonun diğer dikkat çekici karakterleri arasında yer alacak.

SETE GERİ DÖNÜŞ

Dizi ekibi, uzun bir aranın ardından 20 Ağustos'ta sete dönüş yapacak. Yeni sezonda izleyicileri nelerin beklediğini görmek için herkesin gözü kulağı bu tarihte olacak.

Yeni karakterlerin hikayelere nasıl bir etki yapacağı ve seyirciyi nasıl bir maceranın içine sürükleyeceği şimdiden büyük bir merak konusu oldu.

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