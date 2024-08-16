Ve netleşti! 6 yeni isimle Bahar dizisinin geri dönüş tarihi belli oldu

6 İSİM SENARYOYA EKLENİYOR
Yeni sezonda diziye altı yeni karakter katılıyor. Ayça Üzüm'ün kaleminden çıkan ve Neslihan Yeşilyurt tarafından yönetilen dizinin kadrosuna, Peran Vakfı'na başhekim olarak atanacak Süreyya karakteri dahil oluyor.
Süreyya, sağ kolu ve asistanı Ergün ile birlikte diziye yeni bir soluk getirecek. Özellikle Süreyya karakterinin hikayesi merakla bekleniyor.
Ayrıca, Devrim Kabacaoğlu'nun canlandırdığı Uğur karakterinin babası Habip, Evren'in manevi oğlu Cem, Peran Vakfı'nın kantininde çalışan Kiraz ve Çağla'nın yakın arkadaşı Zuhal yeni sezonun diğer dikkat çekici karakterleri arasında yer alacak.
SETE GERİ DÖNÜŞ
Dizi ekibi, uzun bir aranın ardından 20 Ağustos'ta sete dönüş yapacak. Yeni sezonda izleyicileri nelerin beklediğini görmek için herkesin gözü kulağı bu tarihte olacak.
Yeni karakterlerin hikayelere nasıl bir etki yapacağı ve seyirciyi nasıl bir maceranın içine sürükleyeceği şimdiden büyük bir merak konusu oldu.