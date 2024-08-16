Ve netleşti! 6 yeni isimle Bahar dizisinin geri dönüş tarihi belli oldu

Yeni karakterlerin diziye dahil olması izleyicilerde merak uyandırırken bu kişilerin Bahar'ın hayatına nasıl bir etki yapacağı büyük bir soru işareti. Her biri farklı geçmişlere ve motivasyonlara sahip olan bu karakterler hem Bahar'ın dünyasında hem de dizinin genel atmosferinde yepyeni dinamikler oluşturacak.