Bahar dizisinde başrol krizi! 2. sezon öncesi yıldırım gibi karar; O gitti yerine...

Yeni Sezonda Kimler Yer Alacak?
Evgar'ın yeni sezonda yer alıp almayacağına dair söylentiler devam ederken, ünlü oyuncunun ayrıldığına dair resmi bir açıklama da bulunmamaktadır.
Dizinin ikinci sezonu için hazırlıklar hızla ilerliyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, MF Yapım imzalı dizinin yeni sezonu 20 Ağustos'tan sonra sete çıkacak. Ayça Üzüm ve ekibi tarafından kaleme alınan diziyi, Neslihan Yeşilyurt yönetiyor.
Yeni Karakterler ve Oyuncular
Dizinin ikinci sezonunda kadroya yeni isimler katılacak. Peran Vakfı'na başhekim olarak Süreyya karakteri diziye dahil olacak. Süreyya, sağ kolu ve asistanı Ergün ile birlikte hikayeye dahil olacak. Ayrıca, Devrim Kabacaoğlu'nun hayat vereceği Uğur'un babası Habip, Evren'in (Buğra Gülsoy) manevi oğlu Cem, Peran Vakfı'nın kantininde çalışan Kiraz ve Çağla'nın (Elit Andaç Çam) arkadaşı Zuhal de yeni sezonda izleyicilerle buluşacak.