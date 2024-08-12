Bahar dizisinde başrol krizi! 2. sezon öncesi yıldırım gibi karar; O gitti yerine...

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Bahar dizisi 16. bölümünün yayınlanmasıyla birlikte sezon finali yaptı. Eylül ayının yaklaşmasıyla birçok dizinin de yeni sezon başlandıç tarihleri duyurulmaya başlandı. 17 Eylül'de 2. sezonuyla ekranlara dönmesi beklenen Bahar dizisinin aylardır devam eden başrol krizi iddiaları yeniden merak konusu oldu.

Demet Evgar'dan İddialara Cevap Ancak, dizinin sezon finali öncesinde Demet Evgar'ın sette olay çıkardığına dair iddialar geniş bir şekilde gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu, bu söylentilere net bir yanıt vererek, "Bu tür dedikodular gerçeği yansıtmıyor," dedi ve set ortamında herhangi bir sorun yaşanmadığını vurguladı.