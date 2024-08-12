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Bahar dizisinde başrol krizi! 2. sezon öncesi yıldırım gibi karar; O gitti yerine...

Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? dizisinin 16. bölüm sezon finalinde izleyicileri büyük bir dram karşıladı. Bahar’ın sağlık durumu kritik bir noktaya ulaşırken, hayatını kurtarmak için ikinci nakil ameliyatına girmesi gerekti. Ameliyat, Bahar’ın hayatta kalabilmesi için tek çare olarak görünse de, bu süreç hem Bahar hem de yakınları için oldukça zorlu geçti. 2. sezon beklenirken izleyicilerde sosyal medyada iddia edilen birçok sorunun cevabını araştırmaya başladı.

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 07:37 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 07:37
Bahar dizisinde başrol krizi! 2. sezon öncesi yıldırım gibi karar; O gitti yerine...

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Bahar dizisi 16. bölümünün yayınlanmasıyla birlikte sezon finali yaptı. Eylül ayının yaklaşmasıyla birçok dizinin de yeni sezon başlandıç tarihleri duyurulmaya başlandı. 17 Eylül'de 2. sezonuyla ekranlara dönmesi beklenen Bahar dizisinin aylardır devam eden başrol krizi iddiaları yeniden merak konusu oldu.

Demet Evgar'dan İddialara Cevap

Ancak, dizinin sezon finali öncesinde Demet Evgar'ın sette olay çıkardığına dair iddialar geniş bir şekilde gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu, bu söylentilere net bir yanıt vererek, "Bu tür dedikodular gerçeği yansıtmıyor," dedi ve set ortamında herhangi bir sorun yaşanmadığını vurguladı.

Evgar'ın bu açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, hayranları tarafından da desteklendi.

Yeni Sezonda Kimler Yer Alacak?

Evgar'ın yeni sezonda yer alıp almayacağına dair söylentiler devam ederken, ünlü oyuncunun ayrıldığına dair resmi bir açıklama da bulunmamaktadır.

Dizinin ikinci sezonu için hazırlıklar hızla ilerliyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, MF Yapım imzalı dizinin yeni sezonu 20 Ağustos'tan sonra sete çıkacak. Ayça Üzüm ve ekibi tarafından kaleme alınan diziyi, Neslihan Yeşilyurt yönetiyor.

Yeni Karakterler ve Oyuncular

Dizinin ikinci sezonunda kadroya yeni isimler katılacak. Peran Vakfı'na başhekim olarak Süreyya karakteri diziye dahil olacak. Süreyya, sağ kolu ve asistanı Ergün ile birlikte hikayeye dahil olacak. Ayrıca, Devrim Kabacaoğlu'nun hayat vereceği Uğur'un babası Habip, Evren'in (Buğra Gülsoy) manevi oğlu Cem, Peran Vakfı'nın kantininde çalışan Kiraz ve Çağla'nın (Elit Andaç Çam) arkadaşı Zuhal de yeni sezonda izleyicilerle buluşacak.

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