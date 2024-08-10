Yalı Çapkını’nda seyirciyi bunalıma sokacak veda! Hikayesi çok acı sonlanacak

Yalı Çapkını dizisinin sezon finali izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Ancak, sezon kapanışının ardından dizi kulislerinden sızan bir haber, fanları derinden etkiledi. Yapılan iddialara göre, dizinin sevilen karakterlerinden birinin yeni sezonda yer almayacağı söylentileri sosyal medyada hızla yayıldı ve tartışmalara neden oldu.