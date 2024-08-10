Bahar dizisinde hiç görülmeyen çekim hatası! Aylar sonra fark edildi

Diziler dönem dönem yaşanan çekim hatalarıyla sosyal medyada sık sık konuşuluyor. Son olarak Bahar dizisinin çekimlerinde bir hata yaşandığı görüldü. Dizi geçen sezon yaşanan bir çekim hatasıyla sosyal medyada gündem oldu.
Diziler dönem dönem yaşanan çekim hatalarıyla sosyal medyada sık sık konuşuluyor. Son olarak Bahar dizisinin çekimlerinde bir hata yaşandığı görüldü. Dizi geçen sezon yaşanan bir çekim hatasıyla sosyal medyada gündem oldu.
SÜRPRİZ ÇEKİM HATASI
Dizinin en çarpıcı sahnelerinden birinde karakterlerden Timur'un, Bahar'ın bıraktığı notu okuduğu anlar sırasında arka planda bir aynaya yansıyan kameramanın görüntüsü izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.
Bu hata, dizinin hayranları tarafından hızla fark edilerek çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşıldı ve tartışma konusu oldu.
İLK SEZONDA BENZER HATALAR YAŞANMIŞ
Bu dizide rastlanan ilk çekim hatası değil. Geçtiğimiz sezonlarda da benzer durumlar yaşanmıştı.
Özellikle Bahar karakterinin ameliyattan çıkıp eşi Timur'un odasına yürüdüğü bir sahne izleyicilerin hafızasında kalmıştı.
O sahnede Bahar'ın giydiği gri bluz odaya girer girmez beyaza dönüşmüştü. Bu renk değişimi, gözleri diziye çevirmiş izleyiciler tarafından anında fark edilmiş ve dizi ekibinin dikkatine sunulmuştu.
KORE DİZİSİNDE UYARLANDI
Bahar dizisi, Güney Kore yapımı "Doctor Cha" adlı popüler diziden uyarlandı.
Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi yetenekli oyuncuların başrollerini paylaştığı dizi ilk sezonuyla dikkatleri üzerine çekti.