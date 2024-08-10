Gönül Dağı’nda 1 numaralı başrol vedası yaşanacak denmişti ancak... 15 günde netleşti!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, uzun süredir ayrılık iddialarıyla gündemde olan Berk Atan, yapımcı Köprü Film ile son dakikada anlaşmaya vardı.

Taner karakterini canlandıran Atan'ın bu kararı, Gönül Dağı hayranları tarafından coşkuyla karşılandı.

Gönül Dağı ekibi, Eskişehir'de yeni sezon çekimlerine devam edecek. Çekimlerin çok yakında başlaması bekleniyor ve dizi eylül ayında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.

YENİ KARAKTERLER GELİYOR Yeni sezonda, Gönül Dağı'nı Kiraz ve Sefer isimli iki yeni karakter daha da renklendirecek.