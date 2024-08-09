Zara diyetiyle 9 kilo verin ; 48’lik şarkıcı kızı Dila’nın doğumundan sonra şakır şakır zayıflamış! ’Kabak çekirdeği yağı...’

Türk Halk Müziği 'nin öne çıkan isimlerinden Zara , son zamanlarda verdiği kilolarla gündemde yer aldı. Sanatçının takipçileri tarafından yoğun ilgi gören bu değişim üzerine, 48 yaşındaki şarkıcı, kilo verme sürecini nasıl yönettiğini sosyal medyadan detaylarıyla anlattı. Zara, sağlıklı yaşam önerilerini tek tek açıkladığı gönderisine, "Stres yok, vitamin var. Ben nasıl zayıflamayayım?" ifadesini ekleyerek merak uyandırdı. İşte Zara'nın sağlıklı kalmanın sırları...

Zara sahne adıyla bilinen Neşe Zara Yılmaz , henüz yedi yaşında 'Neşecik' adıyla ilk albümünü yayınladığını, dokuz yaşında ilk kez sahneye çıktığını, 'Zara' adıyla yayınladığı ilk albümde ise 20 yaşında olduğunu söylemişti.

"YENİ NESLİ BAZEN ŞANSLI BAZEN DE ŞANSSIZ GÖRÜYORUM"

Ünlü şarkıcı, "Bizim gibi 70'li, 80'li yıllarda doğanlar için bilgi çabuk ulaşılabilir hale geldi. Bilgi kirliliği de oldu. Ne doğru tam bilemedik, adaptasyon sorunu yaşadık. Her yeni doğan çocuk doğduğu çağa uyumlu bir şekilde dünyaya geliyor. Bunu kendi çocuğumda da görüyorum. Bence bu uyumu ve zamanı yakalayabilen, demlenebilen, doğru yaş alabilen, ayakta kalmaya devam ediyor. Bazen yeni doğan nesli çok şanslı görüyorum. Bazen de bu hız yüzünden şanssız olduklarını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.