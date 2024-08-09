SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Zara diyetiyle 9 kilo verin ; 48'lik şarkıcı kızı Dila'nın doğumundan sonra şakır şakır zayıflamış! 'Kabak çekirdeği yağı...'

Türk Halk Müziği'nin etkileyici seslerinden biri olan Zara, son dönemlerde kilo kaybıyla dikkat çekiyor. Hayranlarından gelen sıkça sorulara yanıt olarak, 48 yaşındaki sanatçı, kilo verişini sosyal medya üzerinden paylaşarak nasıl başardığını açıkladı. Sağlıklı yaşam tavsiyelerini maddeler halinde sıralayan Zara, paylaşımına "Stressiz bir yaşam, vitamin dolu bir diyet. Bu formülle kilo vermemek elde değil!" notunu düşerek ilgi topladı. Zara'nın formda kalma metodları burada...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 11:35 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 11:35
Zara diyetiyle 9 kilo verin ; 48’lik şarkıcı kızı Dila’nın doğumundan sonra şakır şakır zayıflamış! ’Kabak çekirdeği yağı...’

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türk Halk Müziği'nin öne çıkan isimlerinden Zara, son zamanlarda verdiği kilolarla gündemde yer aldı. Sanatçının takipçileri tarafından yoğun ilgi gören bu değişim üzerine, 48 yaşındaki şarkıcı, kilo verme sürecini nasıl yönettiğini sosyal medyadan detaylarıyla anlattı. Zara, sağlıklı yaşam önerilerini tek tek açıkladığı gönderisine, "Stres yok, vitamin var. Ben nasıl zayıflamayayım?" ifadesini ekleyerek merak uyandırdı. İşte Zara'nın sağlıklı kalmanın sırları...

Zara sahne adıyla bilinen Neşe Zara Yılmaz, henüz yedi yaşında 'Neşecik' adıyla ilk albümünü yayınladığını, dokuz yaşında ilk kez sahneye çıktığını, 'Zara' adıyla yayınladığı ilk albümde ise 20 yaşında olduğunu söylemişti.

"YENİ NESLİ BAZEN ŞANSLI BAZEN DE ŞANSSIZ GÖRÜYORUM"

Ünlü şarkıcı, "Bizim gibi 70'li, 80'li yıllarda doğanlar için bilgi çabuk ulaşılabilir hale geldi. Bilgi kirliliği de oldu. Ne doğru tam bilemedik, adaptasyon sorunu yaşadık. Her yeni doğan çocuk doğduğu çağa uyumlu bir şekilde dünyaya geliyor. Bunu kendi çocuğumda da görüyorum. Bence bu uyumu ve zamanı yakalayabilen, demlenebilen, doğru yaş alabilen, ayakta kalmaya devam ediyor. Bazen yeni doğan nesli çok şanslı görüyorum. Bazen de bu hız yüzünden şanssız olduklarını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

MADDE MADDE AÇIKLADI

Sosyal medya hesabından 9 kilo verdiğini açıklayan zara şu ifadelere yer verdi:

*D vitamini öğlen zamanı (damla olarak) ve kabak çekirdeği yağı ile alıyorum.

*Mümkün mertebe ev yemeği ve sebze ağırlıklı besleniyorum. Ekmek dahi evde minik minik kurabiye gibi yapıyoruz.

*Porsiyonlarım o kadar küçük ki görseniz inanmazsınız.

*Yemekle birlikte sıvı tüketmemeye çalışıyorum ki mide asidini sağaltmasın diye. Daha iyi sindirim için..

*Güneş batınca birşey yememeye çalışıyorum.

*Spor haftanın 3 günü, yürüyüş mümkün olan her zamanda.

*En önemlisi de stress.. Bi kurtulun kafanızın içindeki seslerden, deniz, kum, güneş, kelebekler moduna geçin içinizde. İnanın çok farkediyor..

*Haklı değil mutlu olmayı seçiyorum.

*Sizi deli eden insanlara öfkelenmekten vazgeçin çünkü değişmiyorlar ve siz öfke merkezi olan karaciğerinizi yormuş oluyorsunuz sadece.

*Sevdiğiniz birşeyi yapın. Siz severseniz onu en güzel haliyle yaparsınız, o zaman da herkes sever. Eypio ile yaptığımız eser şu an listelerde gittikçe yükseliyor.

'No stress, yes vitamin.. E ben nasıl kilo vermeyeyim.'

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ankara’da feci kaza! Yolcu otobüsü üst geçit direğine çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
MEB topa girdi: Bakan Yusuf Tekin’den Instagram ve Roblox çıkışı!
Türk Telekom
Ekrem İmamoğlu’nun o paylaşımı ortalığı karıştırdı: İBB’nin Paris ’party’sinin sponsorları kim? Depremzedeler için yapılan bağışlar mı?
Beşiktaş transferde şaha kalktı! 7 isimlik operasyon
Roblox’a erişim engeli getirildi! Firmadan açıklama geldi! İşte Roblox rezaletinin iç yüzü! Darısı TikTok’a
Maliye Bakanlığı’ndan 200 bin Martı TAG Sürücüsüne Müjde!
16 milyon emekli için indirim kampanyası! Otelden, şarküteriye, beyaz eşyadan terziye... İşte tüm fırsatlar
Fenerbahçe’den 89 milyon euroluk operasyon! Orta sahaya çifte yıldız
Eylem Tok’un mahkemeye sunduğu mektup ortaya çıktı! Şikayetlerini sıraladı hayallerini yazdı! Baba Cihantimur’dan çirkin teklif
Başkan Erdoğan imzaladı: Üç kuvvet komutanlığında atamalar Resmi Gazete’de!
Gabar’ın can damarı! Petrol keşfi sonrası ulaşım ağı örüldü
Külliye’de kritik zirve: Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani’yi ağırladı | Filistin görüşüldü!
Okan Buruk’tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray’ın Hatayspor maçı 11’i
CANLI TAKİP | Tel Aviv’de hareketli saatler! Katil Netanyahu Güvenlik Kabinesi’ni topladı | ABD’nin CENTCOM Komutanı General Kurilla İsrail’de
SON DAKİKA