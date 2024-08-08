6 ay boyunca yayındaydı! İnci Taneleri dizisi için beklenmedik karar

Cihan'ın, Rezzan ile olan tehlikeli ilişkisi ve Elif ile arasındaki masum aşkın sarsılması, izleyiciyi sonraki sezon için daha da meraklandırdı. Nehir'in, düğününe kısa bir süre kala babasıyla olan tüm bağlarını koparması ise Cihan'ı zor bir kararın eşiğine getirdi.