Ekipten biri gitti yerine de... Sandık Kokusu’nda değişimin kralı başlıyor!

Sandık Kokusu dizisinin yeni sezonunda büyük değişiklikler yaşanıyor. Atilla karakterine hayat veren Metin Akdülger'in vedası, dizinin takipçilerini derinden etkiledi. Ancak dizinin yeni sezonuyla birlikte gelen haberler, hayranların moralini düzeltti. Diziye sürpriz bir oyuncu da kadroya dahil olacak. Yeni başrol oyuncusunun kimliği şimdiden merak konusu olurken, bu değişiklikle birlikte dizinin hikayesi ve karakterlerinin nasıl şekilleneceği de büyük bir heyecanla bekleniyor. İzleyiciler, Sandık Kokusu'nun yeni sezonunda yaşanacak gelişmeleri dört gözle bekliyor.