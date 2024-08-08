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Ekipten biri gitti yerine de... Sandık Kokusu'nda değişimin kralı başlıyor!

Sandık Kokusu dizisinin hayranları Atilla karakterine hayat veren Metin Akdülger'in beklenmedik vedasıyla adeta şok oldu. Ancak bu ayrılık dizinin yeni sezonuna dair heyecanı hiç azaltmadı, aksine daha da artırdı. Yeni sezon, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Demet Akbağ, Meriç Aral, Necip Memili ve Özge Özpirinçci gibi usta isimlerin yanı sıra diziye katılacak olan yeni başrol oyuncusu merak konusu oldu. İzleyiciler bu sezonki sürpriz gelişmeleri nefeslerini tutarak bekliyor.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 08:40 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 08:40
Ekipten biri gitti yerine de... Sandık Kokusu’nda değişimin kralı başlıyor!

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Sandık Kokusu dizisinin yeni sezonunda büyük değişiklikler yaşanıyor. Atilla karakterine hayat veren Metin Akdülger'in vedası, dizinin takipçilerini derinden etkiledi. Ancak dizinin yeni sezonuyla birlikte gelen haberler, hayranların moralini düzeltti. Diziye sürpriz bir oyuncu da kadroya dahil olacak. Yeni başrol oyuncusunun kimliği şimdiden merak konusu olurken, bu değişiklikle birlikte dizinin hikayesi ve karakterlerinin nasıl şekilleneceği de büyük bir heyecanla bekleniyor. İzleyiciler, Sandık Kokusu'nun yeni sezonunda yaşanacak gelişmeleri dört gözle bekliyor.

YENİ BAŞROL GELİYOR

Sandık Kokusu dizisi bu kez de başrolde büyük bir değişiklikle gündemde.

Metin Akdülger'in hayat verdiği Atilla karakterine veda eden dizinin hayranları yeni sezonda Engin Öztürk'ün "Bora" karakteriyle tanışacak.

Bora karakteri, dizinin dinamiklerini tamamen değiştirecek.

Engin Öztürk, dizide Demet Akbağ, Meriç Aral, Necip Memili ve Özge Özpirinçci gibi ünlü oyuncularla birlikte rol alacak.

Öztürk ve Özpirinçci, daha önce Biz Böyleyiz filminde birlikte kamera karşısına geçmişti. İki oyuncu Sandık Kokusu'nda yeniden bir araya gelecek.

Sezon finalinde izleyicilerin kafasında yer edinen "Kim bu Bora?" sorusu Engin Öztürk'ün canlandıracağı karakterle cevap bulacak. Bora'nın hikayesi, sürükleyici olay örgüsüyle dizinin merkezine oturacak.

Sandık Kokusu'nun merakla beklenen yeni sezon başlangıç tarihi henüz kesinleşmese de yapımcılar yeni bölümlerin çok yakında ekranlarda olacağının ipuçlarını verdi. Dizi severler heyecanla ve merakla yeni sezonun başlamasını bekliyor.

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