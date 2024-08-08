18 yıl sonra ortaya çıktı! Yaprak Dökümü’nde seyirciye yok daha neler dedirtecek hata

Dizi boyunca Leyla'nın üniversite sınavlarındaki başarısızlık sayısı, senaryoda karıştırılmış gibi görünüyor.

Annesi Hayriye Hanım'ın "Bir senesi boşuna gitti" demesiyle, Leyla'nın bir yıl kaybettiği ama senaryoda sadece bir defa sınav kaybettiği şeklinde bir çelişki ortaya çıkıyor.

Yaprak Dökümü dizisinde yer alan coğrafi hatalar da dikkat çekiyor. Ferhunde'nin annesi hakkında araştırma yapılan bir sahnede İzmir'in Söke ilçesi olarak geçen bilgi yanlışlığı Söke'nin aslında Aydın'a bağlı olduğu gerçeğiyle çelişiyor.

Ayrıca Meltem'in altın gününe gitmesi sırasında Ferhunde'nin görümce sayısını yanlış söylemesi gibi senaryo hataları da göze çarpıyor.