18 yıl sonra ortaya çıktı! Yaprak Dökümü’nde seyirciye yok daha neler dedirtecek hata

Yaprak Dökümü dizisinde yıllar sonra izleyicilerin gözünden kaçmayan çekim hataları gündeme geldi. Sosyal medyada hızla yayılan bu hatalar, dizinin nostaljik sahnelerinde gizlenen detayların ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Yaprak Dökümü dizisinde yıllar sonra izleyicilerin gözünden kaçmayan çekim hataları gündeme geldi. Sosyal medyada hızla yayılan bu hatalar, dizinin nostaljik sahnelerinde gizlenen detayların ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
YILLAR SONRA FARK EDİLDİ
Yaprak Dökümü'nde de Leyla ve Oğuz'un dramatik bir barışma sahnesinde, arka planda set görevlisinin seyirci gibi oturduğu görüldü. Bu ve benzeri hatalar, dikkatli izleyiciler tarafından sosyal medyada hızla yayıldı.
SENARYO YANILGILARI
Necla'nın Leyla'yla Oğuz'u tanıştırırken yaşlarına dair yaptığı açıklamalar tutarsızlık içeriyor.
Dizi boyunca Leyla'nın üniversite sınavlarındaki başarısızlık sayısı, senaryoda karıştırılmış gibi görünüyor.
Annesi Hayriye Hanım'ın "Bir senesi boşuna gitti" demesiyle, Leyla'nın bir yıl kaybettiği ama senaryoda sadece bir defa sınav kaybettiği şeklinde bir çelişki ortaya çıkıyor.
Yaprak Dökümü dizisinde yer alan coğrafi hatalar da dikkat çekiyor. Ferhunde'nin annesi hakkında araştırma yapılan bir sahnede İzmir'in Söke ilçesi olarak geçen bilgi yanlışlığı Söke'nin aslında Aydın'a bağlı olduğu gerçeğiyle çelişiyor.
Ayrıca Meltem'in altın gününe gitmesi sırasında Ferhunde'nin görümce sayısını yanlış söylemesi gibi senaryo hataları da göze çarpıyor.
Dizide Hayriye Hanım'ın kızı Necla'yı yüksek sesle çağırırken kocasının bu durumdan hoşlanmadığını belirtmesi, ardından kendisinin Ayşe'yi bağırarak çağırması izleyiciler arasında tebessüm yaratan bir çelişki olarak karşımıza çıkıyor.
Yaprak Dökümü'nün bir bölümünde dışarıdaki karlı manzara ile iç mekan arasındaki ani geçişler mevsim hatalarını ortaya koyuyor.
Aynı zamanda Fikret ve Tahsin'in evlilik yıldönümü tarihinin yanlış söylenmesi gibi önemli detaylar da gözlerden kaçmıyor.