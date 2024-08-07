17 yıl dile kolay! Ah Be Birader’in yıldızı Ufuk Özkan’ın eski eşi bakın kim çıktı! Meğer oğlunun annesi de ünlüymüş...

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, Ah Be Birader filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Bir çocuk babası Özkan'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Uzun bir süre siroz hastalığıyla mücadele ettikten sonra eski sağlığına kavuşan ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Özkan hakkında en çok "Ufuk Özkan evli mi?", "Ufuk Özkan'ın eski eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Bakın Ufuk Özkan 17 yıl boyunca kiminle evli kalmış...
Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, Ah Be Birader filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.
Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Özkan'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
Bir çocuk babası Özkan'ın özellikle ailesi merak edildi. Oyuncu hakkında en çok "Ufuk Özkan evli mi?", "Ufuk Özkan'ın eski eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı.