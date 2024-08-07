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Kızılcık Şerbeti'nin yeni Pembe'si bakın kim oldu! Bir dönemi böyle bitirdiler

Ekranların kaos dolu dizisi Kızılcık Şerbeti, geride bıraktığımız sezon finalinde izleyenleri şoke eden gelişmelerle dolu bir veda etmişti. Doğa ve Giray arasındaki aşk filizlenirken, Görkem'in başına gelenler herkesi derinden sarstı. Şimdi tüm gözler yeni sezonda ve merakla beklenen 67. bölümde... Kulislerde konuşulanlar ve setten sızan bilgiler ise Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunun tam anlamıyla bir fırtına gibi eseceğine işaret ediyor!

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 07:03 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 07:03
Kızılcık Şerbeti’nin yeni Pembe’si bakın kim oldu! Bir dönemi böyle bitirdiler

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Kızılcık Şerbeti, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Zaten fırtınalı bir sezon finaliyle izleyiciyi diken üstünde bırakan diziden bomba bir transfer haberi geldi! Usta oyuncu Güler Ökten'in, Kızılcık Şerbeti kadrosuna katılmaya yakın olduğu iddia ediliyor. Dahası, Ökten'in canlandıracağı karakterin, Yeşilçam'ın efsanevi "kötü kadın" rollerinden esinlenerek özel olarak yaratılacağı konuşuluyor.

Güler Ökten Rüzgarı: Kadroya katılması beklenen en dikkat çekici isim, usta oyuncu Güler Ökten oldu. Ökten denilince akla elbette, Yaprak Dökümü dizisindeki efsane kaynana karakteri geliyor. Bu durum, usta oyuncunun Kızılcık Şerbeti'nde nasıl bir fırtına estireceği konusunda beklentileri zirveye taşıyor. Söylentilere göre Ökten, Görkem'in anneannesi rolüyle karşımıza çıkacak ve torununun yaşadığı olaylar karşısında adeta bir volkan gibi patlayacak!

Peki Güler Ökten'in canlandıracağı anneanne karakteri, dizinin seyrini nasıl etkileyecek?

Bazı hayranlar, torununa son derece düşkün, otoriter ve kontrolcü bir karakterin Fatih ve Pembe'yi suçlayacağını ve aralarına kara kedi gibi oturacağını öngörüyor.

Hatta bazı senaryolar, anneannenin Görkem'in velayetini almak için amansız bir mücadeleye girişebileceğini bile fısıldıyor!

Aynı zamanda Pembe'nin yerine geçeceği de söylentiler arasına girdi.

Öte yandan Güler Ökten'in kadroya geçeceği hakkında henüz yapım ekibi tarafından resmi açıklama gelmedi. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.

Gizemli Kadının Sırrı Aralanıyor:

Doğa ve Giray cephesinde ise sular durulmuyor. Geçtiğimiz sezon finalinde Giray'ın evinden çıkan gizemli kadın ve "Elim lezzetlidir" cümlesi, izleyenleri ekran başına mıhlamıştı. Tüm yaz boyunca kim olduğu merakla beklenen bu gizemli kadın, sonunda ortaya çıkıyor!

Başarılı oyuncu Şebnem Dönmez'in canlandıracağı üvey anne karakteri, Doğa ve Giray'ın yeni yeşeren aşklarına gölge düşürmeye geliyor.

İddialara göre üvey anne ve Giray arasında geçmişe dayanan derin bir sır bulunuyor. Bu sırrın, Doğa ve Giray'ın ilişkisinde büyük bir krize sebep olacağı ve üvey annenin entrikalarıyla çiftin arasını açmaya çalışacağı konuşuluyor.

Kızılcık Şerbeti yeni sezonda, aşkın ve intikamın kıyasıya bir mücadelesine sahne olacak gibi görünüyor. Güler Ökten ve Şebnem Dönmez gibi iki usta oyuncunun katılımıyla daha da alevlenen Kızılcık Şerbeti, yeni sezonda da izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

Yeni bölümlerin yayın tarihi henüz netlik kazanmasa da, diziseverler heyecanla beklemeye devam ediyor.

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