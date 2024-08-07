Kızılcık Şerbeti’nin yeni Pembe’si bakın kim oldu! Bir dönemi böyle bitirdiler

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Kızılcık Şerbeti, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Zaten fırtınalı bir sezon finaliyle izleyiciyi diken üstünde bırakan diziden bomba bir transfer haberi geldi! Usta oyuncu Güler Ökten'in, Kızılcık Şerbeti kadrosuna katılmaya yakın olduğu iddia ediliyor. Dahası, Ökten'in canlandıracağı karakterin, Yeşilçam'ın efsanevi "kötü kadın" rollerinden esinlenerek özel olarak yaratılacağı konuşuluyor.

Güler Ökten Rüzgarı: Kadroya katılması beklenen en dikkat çekici isim, usta oyuncu Güler Ökten oldu. Ökten denilince akla elbette, Yaprak Dökümü dizisindeki efsane kaynana karakteri geliyor. Bu durum, usta oyuncunun Kızılcık Şerbeti'nde nasıl bir fırtına estireceği konusunda beklentileri zirveye taşıyor. Söylentilere göre Ökten, Görkem'in anneannesi rolüyle karşımıza çıkacak ve torununun yaşadığı olaylar karşısında adeta bir volkan gibi patlayacak!