Kızılcık Şerbeti’nin yeni Pembe’si bakın kim oldu! Bir dönemi böyle bitirdiler

Hatta bazı senaryolar, anneannenin Görkem'in velayetini almak için amansız bir mücadeleye girişebileceğini bile fısıldıyor!
Aynı zamanda Pembe'nin yerine geçeceği de söylentiler arasına girdi.
Öte yandan Güler Ökten'in kadroya geçeceği hakkında henüz yapım ekibi tarafından resmi açıklama gelmedi. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.
Gizemli Kadının Sırrı Aralanıyor:
Doğa ve Giray cephesinde ise sular durulmuyor. Geçtiğimiz sezon finalinde Giray'ın evinden çıkan gizemli kadın ve "Elim lezzetlidir" cümlesi, izleyenleri ekran başına mıhlamıştı. Tüm yaz boyunca kim olduğu merakla beklenen bu gizemli kadın, sonunda ortaya çıkıyor!
Başarılı oyuncu Şebnem Dönmez'in canlandıracağı üvey anne karakteri, Doğa ve Giray'ın yeni yeşeren aşklarına gölge düşürmeye geliyor.
İddialara göre üvey anne ve Giray arasında geçmişe dayanan derin bir sır bulunuyor. Bu sırrın, Doğa ve Giray'ın ilişkisinde büyük bir krize sebep olacağı ve üvey annenin entrikalarıyla çiftin arasını açmaya çalışacağı konuşuluyor.