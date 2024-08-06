Serkan Çayoğlu’na Ajan Maria şoku! Kuruluş Osman’ın güzeller güzeli şimdi de Mehmed Fetihler Sultanı’na geliyor!

Serkan Çayoğlu 'nun başrolünü oynadığı "Mehmed Fetihler Sultanı " dizisinin 20. bölümünde ekibe katılacak olan Sibel Aytan , "Maria" karakteri ile izleyici karşısına çıkacak. Aytan, dizide bir ajanı canlandıracak ve performansıyla merak uyandıracak.

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Sibel Aytan ayrıca TRT'nin dijital platformu tabii için hazırlanan "Gassal" dizisinde Ahmet Kural ile başrolü paylaştı. Bu projede de başarılı performansı ile dikkat çeken Aytan, "Mehmed Fetihler Sultanı" dizisinde de aynı başarıyı devam ettirmeyi hedefliyor.

"Mehmed Fetihler Sultanı" dizisinin yeni sezonu ve yeni karakterleri ile izleyicilere unutulmaz anlar yaşatması bekleniyor. Yapımcılar ve oyuncular, dizinin başarısını sürdürmek için yoğun bir çalışma içerisinde. Yeni sezonda neler olacağını sabırsızlıkla bekliyoruz.