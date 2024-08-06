Serkan Çayoğlu’na Ajan Maria şoku! Kuruluş Osman’ın güzeller güzeli şimdi de Mehmed Fetihler Sultanı’na geliyor!

SİBEL AYTAN "MARİA" KARAKTERİ İLE DİZİYE KATILIYOR
Serkan Çayoğlu'nun başrolünü oynadığı "Mehmed Fetihler Sultanı" dizisinin 20. bölümünde ekibe katılacak olan Sibel Aytan, "Maria" karakteri ile izleyici karşısına çıkacak. Aytan, dizide bir ajanı canlandıracak ve performansıyla merak uyandıracak.
DİĞER PROJELER VE BAŞARILARI
Sibel Aytan ayrıca TRT'nin dijital platformu tabii için hazırlanan "Gassal" dizisinde Ahmet Kural ile başrolü paylaştı. Bu projede de başarılı performansı ile dikkat çeken Aytan, "Mehmed Fetihler Sultanı" dizisinde de aynı başarıyı devam ettirmeyi hedefliyor.
"Mehmed Fetihler Sultanı" dizisinin yeni sezonu ve yeni karakterleri ile izleyicilere unutulmaz anlar yaşatması bekleniyor. Yapımcılar ve oyuncular, dizinin başarısını sürdürmek için yoğun bir çalışma içerisinde. Yeni sezonda neler olacağını sabırsızlıkla bekliyoruz.
SİBEL AYTAN KİMDİR?
Sibel Aytan oyuncu ve eğitmendir. 28 Şubat 1995 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Tam adı Hatice Sibel Aytan'dır. Hip-hop, Dancehall, Street Jazz & Commercial dallarında dans eğitimleri vermektedir. Oyuncu, eğitimini Müjdat Gezen Eğitim Merkezinde tamamladı. Sibel Aytan bugüne kadar birçok dizi ve reklam filmlerinde yer almıştır. Arka Sokaklar, Asayiş Berkemal, Hıçkırık, Bir Deli Sevda gibi dizilerde oynadı. 2021-2022 yılları arasında Kuruluş Osman dizisinde Zehra Hatun karakterini canlandırdı.