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Serkan Çayoğlu'na Ajan Maria şoku! Kuruluş Osman'ın güzeller güzeli şimdi de Mehmed Fetihler Sultanı'na geliyor!

Osmanlı tarihinin en önemli dönüm noktalarından birini anlatan "Mehmed Fetihler Sultanı", yeni sezonda da yüksek prodüksiyon kalitesi ve tarihsel gerçekçiliğiyle adından söz ettirecek. Yapım ekibi ve oyuncular, ikinci sezon için yoğun bir çalışma temposu içinde hazırlıklarını sürdürüyor.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 08:57 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 08:57
Serkan Çayoğlu’na Ajan Maria şoku! Kuruluş Osman’ın güzeller güzeli şimdi de Mehmed Fetihler Sultanı’na geliyor!

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TRT1'in dev bütçeli dönem dizisi "Mehmed Fetihler Sultanı"nın ikinci sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan ve izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, ikinci sezonunda da iddialı sahneler ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

"Mehmed Fetihler Sultanı"nın ikinci sezon hazırlıkları hızla devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet'in hayatını ekrana taşıyan bu görkemli yapım, izleyicilerden büyük ilgi görmeye devam ediyor.

YENİ YÖNETMENLER VE OYUNCU KADROSU

Yeni sezonda yönetmen koltuğunda Selahattin Sancaklı ile Yıldıray Yıldırım oturacak. Bu değişiklikle birlikte dizinin yönetiminde taze bir soluk bekleniyor. Kadroya yeni katılan isim ise TRT'nin Pazar akşamları yayınlanan "Teşkilat" dizisinde rol alan güzel oyuncu Sibel Aytan oldu.

SİBEL AYTAN "MARİA" KARAKTERİ İLE DİZİYE KATILIYOR

Serkan Çayoğlu'nun başrolünü oynadığı "Mehmed Fetihler Sultanı" dizisinin 20. bölümünde ekibe katılacak olan Sibel Aytan, "Maria" karakteri ile izleyici karşısına çıkacak. Aytan, dizide bir ajanı canlandıracak ve performansıyla merak uyandıracak.

DİĞER PROJELER VE BAŞARILARI

Sibel Aytan ayrıca TRT'nin dijital platformu tabii için hazırlanan "Gassal" dizisinde Ahmet Kural ile başrolü paylaştı. Bu projede de başarılı performansı ile dikkat çeken Aytan, "Mehmed Fetihler Sultanı" dizisinde de aynı başarıyı devam ettirmeyi hedefliyor.

"Mehmed Fetihler Sultanı" dizisinin yeni sezonu ve yeni karakterleri ile izleyicilere unutulmaz anlar yaşatması bekleniyor. Yapımcılar ve oyuncular, dizinin başarısını sürdürmek için yoğun bir çalışma içerisinde. Yeni sezonda neler olacağını sabırsızlıkla bekliyoruz.

SİBEL AYTAN KİMDİR?

Sibel Aytan oyuncu ve eğitmendir. 28 Şubat 1995 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Tam adı Hatice Sibel Aytan'dır. Hip-hop, Dancehall, Street Jazz & Commercial dallarında dans eğitimleri vermektedir. Oyuncu, eğitimini Müjdat Gezen Eğitim Merkezinde tamamladı. Sibel Aytan bugüne kadar birçok dizi ve reklam filmlerinde yer almıştır. Arka Sokaklar, Asayiş Berkemal, Hıçkırık, Bir Deli Sevda gibi dizilerde oynadı. 2021-2022 yılları arasında Kuruluş Osman dizisinde Zehra Hatun karakterini canlandırdı.

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