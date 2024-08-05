5 ayda 250 kitap bitirmişti... Filozof Atakan’ın son hali ortaya çıktı! Görenler şok...

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Felsefe kitaplarına olan ilgisi ve olgun konuşma üslubuyla bir döneme damgasını vuran 10 yaşındaki Filozof Atakan, o yıllarda Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Genç yaşına rağmen derin bilgi birikimi ve etkileyici düşünceleriyle dikkat çeken Atakan Kayalar, kısa sürede medya ve halkın ilgisini çekmişti. Ancak zamanla gözlerden uzaklaşan Atakan'ın, aradan geçen yılların ardından nerede olduğu ve neler yaptığı merak konusu olmuştu. Şu anda 15 yaşında olan ve lise eğitimine devam eden Atakan'ın son hali nihayet ortaya çıktı.

Atakan'ın bu beklenmedik popülaritesi, kısa sürede hem medyanın hem de halkın ilgisini çekti. Okuduğu kitaplar ve sahip olduğu bilgi birikimiyle şaşırtan Atakan, televizyon programlarına katıldı, röportajlar verdi ve sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi edindi. Ancak, bir süre sonra medyanın gündeminden çekildi ve gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başladı.