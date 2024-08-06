Teşkilat’ın başrolü diziye tek nedenden veda etmiş! 2 yıl sonra ilk kez açıkladı

Ünlü oyuncu "Bana söylenen Zehra'nın hikayesi bitmişti. Bu çok normal bir şey, zaten üç sezon dolu dolu geçti" diyerek ayrılığın perde arkasını anlattı.

Baysal "Nasıl ki ikinci sezonun sonunda arkadaşlarımız Çağlar ve Ezgi ayrıldıysa, bu da öyle bir şey oldu. Hikaye bitti, teşekkür ettik, karşılıklı ayrıldık" ifadeleriyle duygularını paylaştı.

KADRODA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAŞANMIŞTI Dizide Deniz Baysal'ın ayrılığı kadar dikkat çeken başka değişiklikler de yaşandı. İkinci sezonda Çağlar Ertuğrul'un vedası ve deneyimli oyuncu Murat Yıldırım'ın kadroya katılması gibi önemli değişiklikler dizinin hikayesine yeni bir soluk getirmişti.

Dördüncü sezonda ise Aybüke Pusat'ın dahil oluşu dizinin dinamiklerinde önemli bir değişiklik yaratmıştı.