Yeşilçam’ın yıldız ismi açıkladı! 69’luk Gülşen Bubikoğlu’nun güzellik sırrı ne? Meğer Canan Karatay’ın önerisi...

Huzurlu Bir Hayat: Uzun yıllar setlerden uzak bir hayat süren ve ailesine vakit ayırmayı tercih eden Bubikoğlu, huzurlu ve stressiz bir yaşamın güzellik için olmazsa olmaz olduğunu vurguluyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı "Kötü hissettiren onca şeye rağmen; arada kendimize moral vermek lazım. Süs püs vs, iyi geliyor." paylaşımı, güzelliğin iç huzurla başladığının altını çiziyor.

Sağlıklı Beslenme: Bubikoğlu'nun gençlik sırrının önemli bir parçası da sağlıklı beslenme alışkanlıkları. Prof. Dr. Canan Karatay'ın önerilerini takip eden usta oyuncu, doğal ve sağlıklı gıdaları sofrasından eksik etmiyor.

Gülşen Bubikoğlu'nun gençlik ve güzellik sırrı, gösterişli uygulamalardan ziyade doğallığa, huzura ve sağlıklı yaşama verdiği önemde gizli. Sosyal medya kullanıcıları da Bubikoğlu'nun genç kalmasını pozitif yaşam enerjisine ve sağlıklı alışkanlıklarına bağlıyor. Yeşilçam'ın zamansız güzelinin sırrı, aslında hepimizin ulaşabileceği kadar yakın ve yalın: Huzurlu bir yaşam ve doğaya dönüş.