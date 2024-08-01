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2 yıl sonra ilk kez açıkladı! Gönül Dağı'nın Dilek'inden çok şaşırılacak ayrılık itirafı

Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali İlhan ani ayrılığının ardından ilk kez sessizliğini bozdu. İzleyicilerin büyük beğenisini kazanan ve Berk Atan ile olan uyumu ile dikkat çeken İlhan ayrılığına dair merak edilenleri açıkladı. İlhan, Gönül Dağı'nda yaşayamadığı bir hayalini anlatarak hayranlarını duygulandırdı. Güzel oyuncu karakter ile ilgili hayalini ilk kez açıkladı.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 10:03 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 10:03
2 yıl sonra ilk kez açıkladı! Gönül Dağı’nın Dilek’inden çok şaşırılacak ayrılık itirafı

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Gönül Dağı dizisinde Dilek karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Gülsim Ali İlhan, diziden ayrılışının 2. yılında dikkat çeken bir itirafta bulundu. İki sezon boyunca başarılı performansı ve Berk Atan ile olan kimyasıyla beğeni toplayan İlhan, ayrılığı hakkında ilk kez konuştu.

2 YIL SONRA İLK KEZ AÇIKLADI

Gülsim Ali İlhan, uzun bir süre sonra sessizliğini bozarak "Gönül Dağı ile ilgili içimde kalan en büyük hayal, o çocuğa güzel bir sahneyle dokunabilmekti.

Taner ve Dilek'in mutluluğunu oğullarıyla birlikte görmek isterdim. Hikayeleri yarım kaldı, bir masaldı o" şeklinde duygularını paylaştı.

Dizinin sevilen karakteri Dilek, ikinci sezon finalinde beklenmedik bir şekilde ayrılmıştı.

Asuman ve Ramazan'ın düğün günü, dramatik olayların yaşandığı bir gün olmuş ve Dilek, görev için gittiği bölgede, doğuma az bir süre kala karşılaştığı tehlikeli durum sonucu hayatını kaybetmişti.

DİZİYE VEDASI OLAY OLMUŞTU

Sosyal medya hesabından diziye veda eden Gülsim Ali İlhan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gönül Dağı türküsünün bende yeri apayrı, bu projeden önce de sürekli bıkmadan usanmadan dinlerdim.

Bir gün bir senaryo geldi adı Gönül Dağı. İlk bölümü okudum ve bu işte oynamak istiyorum, Dilek ben olmalıyım dedim ve öyle de oldu.

İyi ki olmuş çok güzel bir Anadolu masalının prensesi oldum. Ben sizden, siz de benden bir parça oldunuz. İki sene reyting rekorları kıran ve birinciliği böylesine hak eden bir işte oynamak, ben ve ailem adına mutluluk ve gurur vesilesi oldu."

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