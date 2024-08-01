2 yıl sonra ilk kez açıkladı! Gönül Dağı’nın Dilek’inden çok şaşırılacak ayrılık itirafı

Dizinin sevilen karakteri Dilek, ikinci sezon finalinde beklenmedik bir şekilde ayrılmıştı.
Asuman ve Ramazan'ın düğün günü, dramatik olayların yaşandığı bir gün olmuş ve Dilek, görev için gittiği bölgede, doğuma az bir süre kala karşılaştığı tehlikeli durum sonucu hayatını kaybetmişti.
DİZİYE VEDASI OLAY OLMUŞTU
Sosyal medya hesabından diziye veda eden Gülsim Ali İlhan, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Gönül Dağı türküsünün bende yeri apayrı, bu projeden önce de sürekli bıkmadan usanmadan dinlerdim.
Bir gün bir senaryo geldi adı Gönül Dağı. İlk bölümü okudum ve bu işte oynamak istiyorum, Dilek ben olmalıyım dedim ve öyle de oldu.