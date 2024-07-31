Yabani dizisinde yıldırım gibi karar; Rüya’nın rolü değişti! Meğer Yaman...

Görüşmelerin sürdüğü ve kısa süre içerisinde açıklanması beklenen yeni oyuncularla " Yabani " dizisi, ikinci sezonda da iddiasını ortaya koyacak gibi görünüyor.

İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanan "Yabani", hem senarist değişikliği hem de yeni oyuncularla fark yaratmayı hedefliyor. Rüya karakterinin başına gelecekler ve yeni sezonda yaşanacak gelişmeler, dizide yeni bir sayfa açabilir.