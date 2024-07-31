Teşkilat’ta çılgın başrol değişikliği! Söz dizisinden sonra ilk kez buluşacaklar

İkilinin Teşkilat'ta yeniden bir araya gelecek olması, diziye olan ilgiyi daha da arttıracak gibi görünüyor.

Yeni sezonda Sarıtaş'ın canlandıracağı "Altay" karakterinin hikayeye nasıl dahil olacağı ve diğer karakterlerle nasıl bir etkileşim içinde olacağı ise şimdiden merak konusu oldu.