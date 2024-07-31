SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Teşkilat'ta çılgın başrol değişikliği! Söz dizisinden sonra ilk kez buluşacaklar

"Güneşin Kızları" ile hafızalara kazınan ve son olarak "Baba" dizisindeki etkileyici "Kadir Saruhanlı" karakteriyle hayran kitlesini genişleten yetenekli oyuncu Tolga Sarıtaş, yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Kulislerden gelen haberlere göre, başarılı oyuncu bu kez herkesin severek takip ettiği bir diziyle izleyici karşısına çıkacak. İşte merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 09:57 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 09:59
Teşkilat’ta çılgın başrol değişikliği! Söz dizisinden sonra ilk kez buluşacaklar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat, beşinci sezonuyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon sonunda Murat Yıldırım'ın ayrılığının ardından merakla beklenen yeni başrol oyuncusu sonunda belli oldu.

Kulislerde uzun süredir konuşulan Tolga Sarıtaş ismi doğru çıktı. Başarılı oyuncu, "Altay" karakterine hayat vermek üzere Teşkilat kadrosuna katıldı.

Sarıtaş, daha önce "Söz" dizisinde Teşkilat'ın başarılı oyuncusu Aybüke Pusat ile partner olarak büyük bir hayran kitlesi edinmişti.

İkilinin Teşkilat'ta yeniden bir araya gelecek olması, diziye olan ilgiyi daha da arttıracak gibi görünüyor.

Yeni sezonda Sarıtaş'ın canlandıracağı "Altay" karakterinin hikayeye nasıl dahil olacağı ve diğer karakterlerle nasıl bir etkileşim içinde olacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

Teşkilat'ın merakla beklenen beşinci sezonu, heyecan dolu gelişmeleri ve sürprizleriyle yakında TRT1 ekranlarında!

MURAT YILDIRIM NEDEN AYRILDI?

Ömer karakteriyle izleyicilerin sevgisini kazanan deneyimli oyuncu Murat Yıldırım, yeni dizi projesi için Teşkilat'a veda etti.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye’den İsmail Haniye’ye açıklaması: Alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz | Canlı yayında açıkladı: TBMM’de konuşacaktı
Son dakika: Hamas lideri İsmail Haniye Tahran’da şehit oldu! Suikastte İsrail parmağı: ABD İran’ı işaret etti! Hamas’tan ’intikam’ açıklaması
Casper
Eylül 2021... Turkuvaz Medya Merkezi’nde onurlu bir Filistin mücahidi! Haniye’den ’özel’ teşekkür: Filistin davasını dünyaya duyurdunuz
Spor yazarları Fenerbahçe - Lugano maçını değerlendirdi! 2 yıldıza büyük övgü
Tahran’ın göbeğinde şehit edilen Hamas lideri Haniye’nin Pezeşkiyan ile son görüntüleri! Filistinliler bunu soruyor... İran neredeydi?
Özgür Özel Başkan Erdoğan’ın iade-i ziyaretindeki fors detayının arka planını anlattı: Makama saygı | Öz eleştiri: Biz bunları unutmuş olabiliriz
Bu yıl emekli olana yüksek maaş! Aylık tutar başvuru tarihine göre nasıl değişiyor? Çalışırken nelere dikkat edilmeli?
İsrail’den Lübnan’ın başkenti Beyrut’a saldırı: 3 sivil hayatını kaybetti! Tel Aviv’den Fuad Şükür iddiası
En az 75 bin TL çeyiz yardımı! Evlenene 4 koldan destek: Kimler, nasıl yararlanabilir? Şartlar neler?
Beyrut’a saldırı sonrası Binyamin Netanyahu’nun ofisinden ilk görüntü! Kırmızı kablolu telefon detayına dikkat! Bakanlarına konuşma yasağı getirdi
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye Mavi Vatan tepkisi: Bunun adı şuursuzluk! Geri adım atmayacağız
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan TÜGVA kampında gençlere önemli mesajlar: Son 500 yılın en önemli nesli sizsiniz
Kanarya turu söktü aldı! Fenerbahçe Lugano’yu 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi’nde Lille’in rakibi oldu
Başkan Erdoğan’dan ayakta alkışlanan tarihi konuşma! İsrail’in klavye soytarısı Katz’a sağlı sollu: Üstümüze salınan piyonları gömdük
SON DAKİKA