Teşkilat’ta çılgın başrol değişikliği! Söz dizisinden sonra ilk kez buluşacaklar

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat, beşinci sezonuyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon sonunda Murat Yıldırım'ın ayrılığının ardından merakla beklenen yeni başrol oyuncusu sonunda belli oldu.
TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat, beşinci sezonuyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon sonunda Murat Yıldırım'ın ayrılığının ardından merakla beklenen yeni başrol oyuncusu sonunda belli oldu.
Kulislerde uzun süredir konuşulan Tolga Sarıtaş ismi doğru çıktı. Başarılı oyuncu, "Altay" karakterine hayat vermek üzere Teşkilat kadrosuna katıldı.
Sarıtaş, daha önce "Söz" dizisinde Teşkilat'ın başarılı oyuncusu Aybüke Pusat ile partner olarak büyük bir hayran kitlesi edinmişti.
İkilinin Teşkilat'ta yeniden bir araya gelecek olması, diziye olan ilgiyi daha da arttıracak gibi görünüyor.
Yeni sezonda Sarıtaş'ın canlandıracağı "Altay" karakterinin hikayeye nasıl dahil olacağı ve diğer karakterlerle nasıl bir etkileşim içinde olacağı ise şimdiden merak konusu oldu.
Teşkilat'ın merakla beklenen beşinci sezonu, heyecan dolu gelişmeleri ve sürprizleriyle yakında TRT1 ekranlarında!
MURAT YILDIRIM NEDEN AYRILDI?
Ömer karakteriyle izleyicilerin sevgisini kazanan deneyimli oyuncu Murat Yıldırım, yeni dizi projesi için Teşkilat'a veda etti.