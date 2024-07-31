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Genco Erkal’dan acı haber! Genco Erkal 86 yaşında vefat etti! Son paylaşımı dikkat çekti! İşte son sözleri...

Tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal'dan acı haber geldi. Erkal, kan kanseri nedeniyle 86 yaşında vefat etti. Erkal'ın sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşım ise dikkat çekti. İşte paylaşımında “Hoşça kalın dostlarım” ifadelerine yer veren Genco Erkal’ın o satırları ve haberin detayları...

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 08:41 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 08:46
Genco Erkal’dan acı haber! Genco Erkal 86 yaşında vefat etti! Son paylaşımı dikkat çekti! İşte son sözleri...

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Tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal hayatını kaybetti. Bir süredir kan kanseri ile mücadele eden Genco Erkal, 86 yaşında vefat etti.

Genco Erkal, bir süre önce hesabından veda mesajı yayımlamıştı;

"Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın.

Sizi canımda canımın içinde, kavgamı kafamda götürüyorum.

Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın...

Resimlerdeki kuşlar gibi dizilip üstüne kumsalın, mendil sallamayın bana. İstemez...

Tek hecesiz elveda."

İşte o paylaşım...

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