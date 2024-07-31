Genco Erkal’dan acı haber! Genco Erkal 86 yaşında vefat etti! Son paylaşımı dikkat çekti! İşte son sözleri...

Tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal hayatını kaybetti. Bir süredir kan kanseri ile mücadele eden Genco Erkal, 86 yaşında vefat etti.
Tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal hayatını kaybetti. Bir süredir kan kanseri ile mücadele eden Genco Erkal, 86 yaşında vefat etti.
Genco Erkal, bir süre önce hesabından veda mesajı yayımlamıştı;
"Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın.
Sizi canımda canımın içinde, kavgamı kafamda götürüyorum.
Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın...
Resimlerdeki kuşlar gibi dizilip üstüne kumsalın, mendil sallamayın bana. İstemez...
Tek hecesiz elveda."
İşte o paylaşım...