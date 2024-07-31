66 bölümdür yayındaydı! Kızılcık Şerbeti için beklenilen karar verildi

Şimdi ise Kızılcık Şerbeti'nden bir transfer haberi daha geldi. Son olarak Camdaki Kız dizisinde izlediğimiz başarılı oyuncu Fırat Çelik, Kızılcık Şerbeti kadrosuna katıldı. Çelik, dizide Kıvılcım için Cemal karakterine hayat verecek.

Yeni oyuncuların hikayeye nasıl bir yön vereceği, karakterlerin ilişkilerinde nasıl değişimler yaşanacağı ise büyük bir merak konusu.

Kara Dut'a Sürpriz Bir İsim Daha! Kızılcık Şerbeti'nden Transfer Oldu Başrollerini İrem Helvacıoğlu, Engin Şenkan, Aslı İnandık, Onur Gürçay ve Naz Elmas gibi başarılı isimlerle paylaşan Burak Dakak'ın partneri de sonunda belli oldu.