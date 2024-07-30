Özgü Namal bomba gibi dönüyor! Kızıl Goncalar’ın Meryem’i yeni projede

Sezon finaliyle izleyicilerine kısa bir ara veren "Kızıl Goncalar" dizisinin başrol oyuncusu Özgü Namal, Almanya'ya giderek sinema dünyasında da adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, Berlin'de çekilen "Sarı Zarflar" filminde başrolü üstlenmesinin ardından, yeni bir reklam kampanyası için anlaşma yaptı.