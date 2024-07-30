Özgü Namal bomba gibi dönüyor! Kızıl Goncalar’ın Meryem’i yeni projede

Sezon finaliyle izleyicilerine kısa bir ara veren "Kızıl Goncalar" dizisinin başrol oyuncusu Özgü Namal, Almanya'ya giderek sinema dünyasında da adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, Berlin'de çekilen "Sarı Zarflar" filminde başrolü üstlenmesinin ardından, yeni bir reklam kampanyası için anlaşma yaptı.
Son günlerde çıkan dedikodulara göre Özgü Namal, geçtiğimiz sezon 9 yıllık aranın ardından muhteşem bir dönüş yaparak başrolünü oynadığı Gold Film imzalı "Kızıl Goncalar" dizisindeki etkili performansıyla izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu.
Başarılı oyuncu, sezon finali sonrasında Almanya'ya giderek, Oscar'da Almanya'yı temsil eden dünyaca ünlü yönetmen İlker Çatak'ın Berlin'de çektiği "Sarı Zarflar" filminde de başrolü üstlendi.