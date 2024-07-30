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Özgü Namal bomba gibi dönüyor! Kızıl Goncalar'ın Meryem'i yeni projede

Kızıl Goncalar dizisinde gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Özgü Namal, sezon finalinin ardından Almanya'ya uçtu. Ünlü oyuncu, Berlin'de çekilen iddialı bir sinema filminde rol aldıktan sonra, şimdi de dev bir reklam kampanyasıyla izleyicileri şaşırtmaya hazırlanıyor.

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 09:35 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 09:35
Özgü Namal bomba gibi dönüyor! Kızıl Goncalar’ın Meryem’i yeni projede

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Sezon finaliyle izleyicilerine kısa bir ara veren "Kızıl Goncalar" dizisinin başrol oyuncusu Özgü Namal, Almanya'ya giderek sinema dünyasında da adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, Berlin'de çekilen "Sarı Zarflar" filminde başrolü üstlenmesinin ardından, yeni bir reklam kampanyası için anlaşma yaptı.

Son günlerde çıkan dedikodulara göre Özgü Namal, geçtiğimiz sezon 9 yıllık aranın ardından muhteşem bir dönüş yaparak başrolünü oynadığı Gold Film imzalı "Kızıl Goncalar" dizisindeki etkili performansıyla izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu.

Başarılı oyuncu, sezon finali sonrasında Almanya'ya giderek, Oscar'da Almanya'yı temsil eden dünyaca ünlü yönetmen İlker Çatak'ın Berlin'de çektiği "Sarı Zarflar" filminde de başrolü üstlendi.

Eylül ayında "Kızıl Goncalar" dizisinin 2. sezon çekimlerine başlayacak olan Özgü Namal, Almanya'daki film çekimlerini tamamlayıp İstanbul'a döndü.

Bu süreçte ünlü bir temizlik markasıyla büyük bir reklam kampanyası için anlaşma yapan oyuncu, önümüzdeki günlerde reklam çekimi için kamera karşısına geçecek. İzleyicilerini şaşırtmaya hazırlanan Namal, yeni projeleriyle adından sıkça söz ettireceğe benziyor.

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