Halil İbrahim’in rolü değişti! Hudutsuz Sevda’da fırtınalar estirecek ayrılık; Meğer Zeynep...

Dizinin takipçileri, sezon finalinde Halil İbrahim 'in vurulmasıyla sarsılmıştı. Rızvan Leto 'nun yokluğunda hikayenin hangi yöne evrileceği ise büyük merak konusu. Bu ayrılığın, karakterler arasındaki dengeleri nasıl etkileyeceği ve yeni sezonda hangi sürprizlerin yaşanacağı şimdiden merak uyandırıyor.

Yapım şirketi ve senaryo ekibi, Rızvan Leto'nun diziye olan etkisinin farkında olduklarını ve bu önemli değişikliği hikayeye en organik şekilde yedirmek için titizlikle çalıştıklarını belirtiyor.

Yeni karakterlerin diziye dahil olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmış değil. Ancak Hudutsuz Sevda ekibi, izleyicileri heyecanlandıracak sürprizlerle dolu bir sezonun haberini veriyor.