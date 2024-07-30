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Kızılcık Şerbeti'ni tarumar edecek veda! 8 oyuncu yeni projeye imza attı

Toplamda 8 oyuncunun ayrılmasıyla Kızılcık Şerbeti'nde adeta yaprak dökümü yaşandı. Bu ayrılıkların ardından yeni sezonda hikayenin nasıl şekilleneceği ve yeni karakterlerin diziye nasıl bir renk katacağı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda bizleri neler bekliyor? İşte merak edilen sorular ve heyecanla beklenen yeni sezon gelişmeleri...

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 11:08 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 11:08
Kızılcık Şerbeti’ni tarumar edecek veda! 8 oyuncu yeni projeye imza attı

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Final bölümü, yeni sezon için merak uyandıran pek çok gelişmeye sahne olurken, en çok konuşulan sahne hiç şüphesiz Ömer ve Görkem arasında yaşananlardı. Beklenmedik bir anda karşı karşıya gelen Ömer ve Görkem sahnesi, sosyal medyayı salladı.

APO'YA YENİ PROJE TEKLİFİ

Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, son olarak Kızılcık Şerbeti dizisindeki Abdullah karakteriyle hafızalara kazındı. Performansıyla dikkatleri üzerine çeken Taylan'a şimdiden yeni bir proje teklifi geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, arabesk müziğin unutulmaz ismi Esengül'ün hayatını konu alan yeni film için Ahmet Mümtaz Taylan'a teklif götürüldü. "Uçurumda Açan Çiçek: Esengül" adını taşıyacak filmin senaryosu, Bergen'in hayatını anlatan filmde de görev alan usta isim tarafından kaleme alınıyor.

Filmde, Esengül'ün hayatında önemli bir yere sahip olan Adnan Şenses karakterini canlandırması için teklif götürülen Taylan'ın bu teklife nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.

Öte yandan, Esengül'ün kız kardeşi Sezen karakterini ise usta oyuncu Hümeyra'nın canlandırması bekleniyor.

3 YENİ OYUNCU KATILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Şebnem Bozoklu ve Batuhan Yüzgüleç'in ardından diziye bir yeni isim daha katıldı: Fırat Çelik. Çelik, dizide Kıvılcım'ın hayatına girecek olan Cemal karakterini canlandıracak.

ÇİMEN'İN YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU

Öte yandan Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakteriyle hafızalara kazınan Selin Türkmen, yeni sezonda Kara Dut dizisiyle ekranlara dönecek. Başrollerini İrem Helvacıoğlu, Engin Şenkan ve Burak Dakak gibi isimlerin paylaştığı dizide Türkmen, Zuhal karakterinin kız kardeşi Aslı'yı canlandıracak.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon çekimlerinin Ağustos sonunda başlaması planlanıyor. Dizinin yeni bölümleri şimdiden merakla bekleniyor.

8 İSİM KADRODAN AYRILDI

Kızılcık Şerbeti, yeni sezona bomba gibi bir kadro değişikliği ile hazırlanıyor. Ancak bu değişiklikler, diziye yeni katılan isimlerden ziyade, veda edenlerin sayısının fazlalığı ile dikkat çekiyor.

Sezon finaliyle birlikte diziden tam 8 isim ayrıldı. Selin Türkmen, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı'nın canlandırdığı karakterler, hikayeye veda eden isimler arasında yer alıyor.

Bu isimlere ek olarak, daha önce Settar Tanrıöğen, Kayra Şenocak, Gizem Yanık ve Ömer'in avukatı Oral Özer gibi karakterler de diziye veda etmişti.

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