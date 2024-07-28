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Yalı Çapkını'nda 3. senarist değişikliği! Bu sefer işler çok farklı olacak! Ferit ve Seyran yeni sezonda...

Popüler dizi Yalı Çapkını, yeni sezonda üçüncü senarist değişikliği ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin yeni sezonda Ferit ve Seyran karakterlerinin hikayesi, önceki sezonlara göre çok farklı bir yöne evrilecek. Bu değişiklikle birlikte, seyircileri sürprizlerle dolu bir sezon bekliyor. Ateş Kuşları ve Sefirin Kızı gibi başarılı yapımlarda senaristlik yapmış olan yeni isim, bu sezon Yalı Çapkını'nın senaryosunu kaleme alacak. İzleyiciler, yeni senaristin getireceği yeniliklerle dizinin nasıl bir şekil alacağını büyük bir merakla bekliyor.

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024, 16:01 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 16:01
Yalı Çapkını’nda 3. senarist değişikliği! Bu sefer işler çok farklı olacak! Ferit ve Seyran yeni sezonda...

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Yalı Çapkını dizisi, üçüncü senarist değişikliği ile izleyicilere taze bir başlangıç yapma sözü veriyor. Yeni sezonda Ferit ve Seyran karakterlerinin hikayesi, bugüne kadar alışık olduğumuzdan çok daha farklı bir şekilde ilerleyecek.

Star TV'nin OGM Pictures imzalı dizisi "Yalı Çapkını"nın yeni senaristi merakla bekleniyordu. Son çıkan kulis bilgilerine göre dizinin 3. sezon senaristliği için H. Zeynep Bonçe ile anlaşma sağlandı.

DİZİ EKİBİNDE DEĞİŞİKLİK

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı "Yalı Çapkını" dizisinin önceki senaristi Mehmet Barış Günger, geçen sezon sonunda ekibe veda etmişti. OGM Pictures'ın senarist arayışı uzun bir süre devam etti. Sonunda, kulislerden sızan bilgilere göre H. Zeynep Bonçe ile el sıkışıldığı öğrenildi.

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI

H. Zeynep Bonçe, daha önce "Sefirin Kızı" ve "Ateş Kuşları"nda çalışmış bir isim olarak biliniyor. Dizinin yeni sezon çekimlerinin ağustos sonunda başlaması planlanıyor.

BAŞROL OYUNCUSUNUN PROJELERİ

Başrol oyuncularından Mert Ramazan Demir, şu anda "Tamir Adam" adlı filmde rol alıyor. Bu filmde hapisten çıkan Cihan adlı bir gence hayat veren Demir, duygu dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. "Tamir Adam" filminin çekimlerini tamamladıktan sonra "Yalı Çapkını" dizisinin yeni sezon çekimlerine başlayacak.

YENİ SEZINDA YENİ FERİT VE SEYRAN BEKLENİYOR

Bonçe'nin duygusal ve romantik anlatım tarzına bakılırsa, dizinin yeni sezonunda daha fazla duygu yüklü ve romantik sahne izleyicileri bekliyor. Seyran ve Ferit arasındaki duygusal gerilimlerin daha fazla işleneceği de sosyal medyada konuşulanlar arasında yer alıyor:

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