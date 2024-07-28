Yalı Çapkını’nda 3. senarist değişikliği! Bu sefer işler çok farklı olacak! Ferit ve Seyran yeni sezonda...

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Yalı Çapkını dizisi, üçüncü senarist değişikliği ile izleyicilere taze bir başlangıç yapma sözü veriyor. Yeni sezonda Ferit ve Seyran karakterlerinin hikayesi, bugüne kadar alışık olduğumuzdan çok daha farklı bir şekilde ilerleyecek.

Star TV'nin OGM Pictures imzalı dizisi "Yalı Çapkını"nın yeni senaristi merakla bekleniyordu. Son çıkan kulis bilgilerine göre dizinin 3. sezon senaristliği için H. Zeynep Bonçe ile anlaşma sağlandı.