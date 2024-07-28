Yalı Çapkını’nda 3. senarist değişikliği! Bu sefer işler çok farklı olacak! Ferit ve Seyran yeni sezonda...

Yalı Çapkını dizisi, üçüncü senarist değişikliği ile izleyicilere taze bir başlangıç yapma sözü veriyor. Yeni sezonda Ferit ve Seyran karakterlerinin hikayesi, bugüne kadar alışık olduğumuzdan çok daha farklı bir şekilde ilerleyecek.
Yalı Çapkını dizisi, üçüncü senarist değişikliği ile izleyicilere taze bir başlangıç yapma sözü veriyor. Yeni sezonda Ferit ve Seyran karakterlerinin hikayesi, bugüne kadar alışık olduğumuzdan çok daha farklı bir şekilde ilerleyecek.
Star TV'nin OGM Pictures imzalı dizisi "Yalı Çapkını"nın yeni senaristi merakla bekleniyordu. Son çıkan kulis bilgilerine göre dizinin 3. sezon senaristliği için H. Zeynep Bonçe ile anlaşma sağlandı.
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı "Yalı Çapkını" dizisinin önceki senaristi Mehmet Barış Günger, geçen sezon sonunda ekibe veda etmişti. OGM Pictures'ın senarist arayışı uzun bir süre devam etti. Sonunda, kulislerden sızan bilgilere göre H. Zeynep Bonçe ile el sıkışıldığı öğrenildi.
H. Zeynep Bonçe, daha önce "Sefirin Kızı" ve "Ateş Kuşları"nda çalışmış bir isim olarak biliniyor. Dizinin yeni sezon çekimlerinin ağustos sonunda başlaması planlanıyor.
Başrol oyuncularından Mert Ramazan Demir, şu anda "Tamir Adam" adlı filmde rol alıyor. Bu filmde hapisten çıkan Cihan adlı bir gence hayat veren Demir, duygu dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. "Tamir Adam" filminin çekimlerini tamamladıktan sonra "Yalı Çapkını" dizisinin yeni sezon çekimlerine başlayacak.
Bonçe'nin duygusal ve romantik anlatım tarzına bakılırsa, dizinin yeni sezonunda daha fazla duygu yüklü ve romantik sahne izleyicileri bekliyor. Seyran ve Ferit arasındaki duygusal gerilimlerin daha fazla işleneceği de sosyal medyada konuşulanlar arasında yer alıyor: