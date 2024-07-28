Kızılcık Şerbeti’nden gitti, bambaşka diziyle el sıkıştı! O başrolden sürpriz karar

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezonu için setlere çıkmaya hazırlanan oyunculara bir yenisi daha eklenirken, bu değişikliklerin nedeni de ortaya çıktı. Sevilen dizinin oyuncu kadrosuna Şebnem Bozoklu ve Batuhan Yüzgüleç'ten sonra Fırat Çelik de dahil oldu.