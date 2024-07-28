Kızılcık Şerbeti’nden gitti, bambaşka diziyle el sıkıştı! O başrolden sürpriz karar

Kızılcık Şerbeti'nin 67. bölümü için resmen geri sayım başladı. Dizide önemli değişiklikler yapılmaya başlandığı ortaya çıktı. İşte yeni sezona dair merak edilen detaylar haberimizde...
Kızılcık Şerbeti'nin 67. bölümü için resmen geri sayım başladı. Dizide önemli değişiklikler yapılmaya başlandığı ortaya çıktı. İşte yeni sezona dair merak edilen detaylar haberimizde...
3 YENİ OYUNCU KATILDI!
Show TV ekranlarında Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kızılcık Şerbeti dizisi, yeni sezonda büyük değişikliklerle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sezon finaliyle izleyicilere veda eden dizinin kadrosunda sürpriz isimler yer alacak.
Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezonu için setlere çıkmaya hazırlanan oyunculara bir yenisi daha eklenirken, bu değişikliklerin nedeni de ortaya çıktı. Sevilen dizinin oyuncu kadrosuna Şebnem Bozoklu ve Batuhan Yüzgüleç'ten sonra Fırat Çelik de dahil oldu.
Çelik, yeni sezonda Cemal karakteriyle Kıvılcım için dizide yer alacak.
Ağustos ayının son haftasında setlere çıkması planlanan dizideki bu değişikliklerin, izleyiciler üzerinde nasıl bir etki yaratacağı merak konusu. Yeni sezonun senaryosuna dair ilk bilgiler sızmaya başlarken, dizinin hayranları şimdiden heyecanla beklemeye başladı.
Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Kaan Taşaner gibi isimler yer alıyor. Yeni sezonda diziye katılan yeni oyuncuların, hikayeye nasıl bir yön vereceği ise büyük bir merakla bekleniyor.
YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU
Yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alan "Kara Dut" dizisinin güçlü kadrosuna bir yeni isim daha katıldı! Başrollerini İrem Helvacıoğlu, Engin Şenkan, Aslı İnandık, Onur Gürçay ve Naz Elmas gibi başarılı isimlerle paylaşan Burak Dakak'ın partneri sonunda belli oldu.
Birsen Altuntaş'ın özel haberine göre; Kızılcık Şerbeti dizisindeki Çimen karakteriyle hafızalara kazınan yetenekli oyuncu Selin Türkmen, "Kara Dut"ta Burak Dakak ile kamera karşısına geçecek.
Türkmen, dizide Zuhal karakterinin kız kardeşi Aslı'yı canlandırmış olacak. Yapımcılığını Burak Sağyaşar ve Timur Savcı'nın üstlendiği, senaryosunu ise Sırma Yanık'ın kaleme aldığı "Kara Dut", güçlü oyuncu kadrosu ve merak uyandıran hikayesiyle şimdiden büyük beklenti topluyor.