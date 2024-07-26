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Şimdiden konuşulmaya başlandı! Survivor 2025 kadrosu için akıllara gelmeyecek isim! Meğer 2017 yılının...

Survivor izleyicilerinin merakla beklediği 2025 sezonunun yarışmacı kadrosu yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Sosyal medyada dolaşan iddialar ve kulis bilgilerine göre, Survivor 2025'in kadrosunda yer alacağı konuşulan iki isim hakkında heyecan verici söylentiler ortaya çıktı. Bu söylentiler, hem Survivor hayranlarını hem de televizyon dünyasını oldukça hareketlendirdi. Sosyal medyada yayılan dedikodulardan ve kulislerden elde edilen bilgilere dayanarak, Survivor 2025’in potansiyel yarışmacıları hakkında merak edilen tüm detayları sizler için derledik. İşte, Survivor 2025’te karşımıza çıkabilecek isimler ve bu sezonla ilgili en güncel bilgiler...

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 11:40 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 11:40
Şimdiden konuşulmaya başlandı! Survivor 2025 kadrosu için akıllara gelmeyecek isim! Meğer 2017 yılının...

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2024 Survivor All Star sezonunun şampiyonu Ogeday Girişken oldu. Sezonun ardından, yeni sezon için dedikodular hız kesmeden devam ediyor. Survivor izleyicileri, sevdikleri ve destekledikleri yarışmacıları tekrar ekranlarda görmek istiyor ve bu nedenle yeni sezon yarışmacıları büyük bir önem taşıyor.

İDDİALARA GÖRE SURVİVOR 2025 KADROSUNDA OLACAK İKİ İSİM

Sosyal medya platformlarında dolaşan dedikodulara göre, Survivor 2025 kadrosunda yer alacak iki isim netleşti. Bu isimlerden biri Survivor 2020 yarışmacısı Burak Yurdugör, diğeri ise Survivor 2017 yarışmacısı Sabriye Şengül.

Sabriye ŞengülSabriye Şengül

1 milyon takişpçisi bulunan ve gündeme ait magazinsel bilgileri paylaşan bir Instagram hesabı yapılan paylaşıma göre, bu ikili büyük bir sürpriz yaşanmazsa yüzde yüz Survivor 2025 kadrosunda yer alacak.

Burak YurdugörBurak Yurdugör

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