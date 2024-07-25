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Evrim Alasya o fotoğrafı gördüğü anda darmadağın oldu! "İzlerken ağlayacaktım..." Kızılcık Şerbeti'inin Kıvılcım'ı göz yaşlarını tutamadı!

Ünlü oyuncu, program sırasında yaptığı samimi itiraflarla dikkat çekerken, kardeşinin fotoğrafını görünce duygusal anlar yaşadı. Kardeşinin fotoğrafı karşısında konuşmakta zorlanan oyuncu, gözyaşlarını tutamayarak izleyicilere derin bir duygusal an yaşattı. Bu beklenmedik an, hem oyuncunun içsel dünyasını hem de kardeşiyle olan özel bağını gözler önüne serdi. Program sırasında yaşanan bu duygu dolu anlar, hem hayranları hem de izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. İşte, o duygusal anların detayları ve ünlü oyuncunun yaşadığı anların arka planı...

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 11:33 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 11:33
Evrim Alasya o fotoğrafı gördüğü anda darmadağın oldu! İzlerken ağlayacaktım... Kızılcık Şerbeti’inin Kıvılcım’ı göz yaşlarını tutamadı!

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Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım karakterine hayat veren Evrim Alasya, geçtiğimiz gün yayımlanan 'Senem Aydın'la Hadi Anlat' programında duygusal anlar yaşadı. Kardeşinin fotoğrafını görünce konuşmakta zorlanan ve gözyaşlarını tutamayan ünlü oyuncu, izleyicilere samimi itiraflarda bulundu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım karakterini canlandıran Evrim Alasya, Gain'de yayınlanan 'Senem Aydın'la Hadi Anlat' programının konuğu oldu. Ünlü oyuncu program sırasında samimi itiraflarda bulunurken, bir anda kardeşinin fotoğrafını görünce konuşmakta zorlandı ve gözyaşlarını tutamadı.

"KONU AİLE OLUNCA..."

Evrim Alasya, "Bilmiyorum neden böyle oldum… O benim canım. Her anlamda yanında olmaya çalıştığım tek kardeşim. Aile çok önemli benim için. Daha ötesi yok. Konu aile olunca böyle duygulandım" dedi.

Programın sunucusu Senem Aydın ise ünlü ismin bu haline üzülerek, "Yakın dönemde bir şey mi yaşadın?" diye sordu. Evrim Alasya, "Yok hayır. Konu aile olunca böyle oldum" diyerek yanıt verdi.

Sosyal Medyada Yorum Yağmuru

Programdaki bu anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Evrim Alasya'ya, "Çok doğal kadın", "İzlerken ağlayacaktım" gibi yorumlar yapıldı.

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