Evrim Alasya o fotoğrafı gördüğü anda darmadağın oldu! "İzlerken ağlayacaktım..." Kızılcık Şerbeti'inin Kıvılcım'ı göz yaşlarını tutamadı!

"KONU AİLE OLUNCA..."

Evrim Alasya, "Bilmiyorum neden böyle oldum… O benim canım. Her anlamda yanında olmaya çalıştığım tek kardeşim. Aile çok önemli benim için. Daha ötesi yok. Konu aile olunca böyle duygulandım" dedi.