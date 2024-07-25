Evrim Alasya o fotoğrafı gördüğü anda darmadağın oldu! "İzlerken ağlayacaktım..." Kızılcık Şerbeti'inin Kıvılcım'ı göz yaşlarını tutamadı!

Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım karakterine hayat veren Evrim Alasya, geçtiğimiz gün yayımlanan 'Senem Aydın'la Hadi Anlat' programında duygusal anlar yaşadı. Kardeşinin fotoğrafını görünce konuşmakta zorlanan ve gözyaşlarını tutamayan ünlü oyuncu, izleyicilere samimi itiraflarda bulundu.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım karakterini canlandıran Evrim Alasya, Gain'de yayınlanan 'Senem Aydın'la Hadi Anlat' programının konuğu oldu. Ünlü oyuncu program sırasında samimi itiraflarda bulunurken, bir anda kardeşinin fotoğrafını görünce konuşmakta zorlandı ve gözyaşlarını tutamadı.
"KONU AİLE OLUNCA..."
Evrim Alasya, "Bilmiyorum neden böyle oldum… O benim canım. Her anlamda yanında olmaya çalıştığım tek kardeşim. Aile çok önemli benim için. Daha ötesi yok. Konu aile olunca böyle duygulandım" dedi.