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"Eğer dizide oynamasaydım..." Gönül Dağı'nın başrolü ilk kez açıkladı!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar son dönemde yaptığı samimi itirafla gündeme oturdu. Güzel oyuncu sadece oyunculuğuyla değil aynı zamanda güçlü sesiyle de izleyicilerin gönlünde taht kurmayı başardı. Asuman karakteri Hazal Çağlar’ın kariyerindeki en önemli rollerden biri olarak dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu o gerçeği yıllar sonra itiraf etti.

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 08:25 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 08:25
Eğer dizide oynamasaydım... Gönül Dağı’nın başrolü ilk kez açıkladı!

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Güzel oyuncu Hazal Çağlar, Gönül Dağı dizisindeki Asuman karakteriyle izleyicilerin sevgisini kazandı. Çocukluk yıllarından beri sahne tutkusuyla yaşayan Çağlar, oyunculuk ve müzik kariyerini samimiyetle anlattı.

İLK KEZ AÇIKLADI

Gönül Dağı dizisindeki 'Asuman' karakteriyle tanınan Hazal Çağlar, oyunculuk serüveniyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Küçük yaşlardan itibaren sahneye olan tutkusuyla bilinen Çağlar, "Oyunculuk benim çocukluk hayalimdi ve bu hayali yaşamak benim için tarif edilemez bir mutluluk" şeklinde konuştu.

Gönül Dağı dizisi ile önemli bir çıkış yakalayan Hazal Çağlar, gelecek planları ve yeni projelerle ilgili soruları da yanıtladı.

KARİYERİNDE DÖNÜM NOKTASI OLDU

Hazal Çağlar için Gönül Dağı dizisi, kariyerinde yeni bir başlangıç oldu. Güzel oyuncu bu detayı karakterle kendi yaşamından benzerlikler kurarak "Asuman ile çok benziyoruz." şeklinde açıkladı.

Güzel oyuncu "Oyuncu olmaya nasıl karar verdiniz? Ailenizin, çevrenizin etkisi oldu mu?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"Aslında oyunculuk benim çocukluk hayalimdi.

Ama ailem her zaman başka bir bölümde okumamı ve daha stabil bir hayat yaşamamı istedi.

Ben de onları kırmamak adına kendi hayallerimden çok, onların hayallerini gerçekleştirmeye çalıştım.

Ama mutlu olmadım. Her şeyim vardı ama yine de eksik hissediyordum kendimi.

Bunun asıl nedenini anladığım anda her şeyi bırakıp hayallerime geri döndüm.

Menajerim ve ablam dışında aslında çok fazla destekçim olmadı bu süreçte.

Ama inanın hiç önemli değil. Siz kendinize inandığınız sürece, hayat size her kapıyı açıyor. Yeter ki inanın ve çalışın."

"ASUMAN İLE ÇOK BENZİYORUZ"

Asuman ve benim baba figürlerimiz çok benziyor.

Hatta ben ilk sezonlarda sahneleri çekerken bazen Ege Abi'ye dönüp 'Ben bunu daha önce yaşamıştım Ege Abi' derdim."

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