"Eğer dizide oynamasaydım..." Gönül Dağı'nın başrolü ilk kez açıkladı!

Ben de onları kırmamak adına kendi hayallerimden çok, onların hayallerini gerçekleştirmeye çalıştım.

Ama mutlu olmadım. Her şeyim vardı ama yine de eksik hissediyordum kendimi.

Bunun asıl nedenini anladığım anda her şeyi bırakıp hayallerime geri döndüm.

Menajerim ve ablam dışında aslında çok fazla destekçim olmadı bu süreçte.