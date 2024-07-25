Kızılcık Şerbeti’nin yıldızı Demet Şener’in akrabası çıktı! Demet Şener ilk kez konuştu: “Küçüklükten beri...”

2005-2018 yılları arasında evli kalan Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın İrem Kutluay ve Ömer Kutluay adlarında iki evladı oldu. 6 yıl önce olaylı bir şekilde boşanan ikiliden Demet Şener, önceki gün Etiler'de kuyumcu mağazası çıkışı görüntülendi. Bir arkadaşının düğünü için altın aldığını söyleyen Şener, tatil planları hakkında konuştu. Samimi açıklamalarda bulunan Şener, Kızılcık Şerbeti'nin yıldızıyla akraba oldukları yönündeki haberlerle ilgili de ilk kez konuştu. İşte detaylar...