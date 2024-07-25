6 ayda 25 kilo verdi; ’Her sabah 1 bardak...’ 53’lük sunucu Seda Akgül’ü tek yöntemle fişek gibi eriten diyet!

Kahvenin ardından güne enerjik bir başlangıç yapmak içinse tost Akgül'ün tercihi oluyor.

"Günde Sadece 2 Öğün": Seda Akgül'ün Beslenme Sırrı Akgül, sağlıklı beslenmenin kilo verme yolculuğunun temel taşı olduğuna inanıyor. Bu nedenle, gün boyunca sadece 2 öğün besleniyor. Sabah kahvaltısının ardından akşam yemeğine kadar herhangi bir şey tüketmeyen Akgül, bu süreçte 5-5,5 saatlik bir aralıklı oruç uygulamış oluyor. Akşam yemeğinde ise mümkün olduğunca hafif ve sağlıklı yiyeceklere yönelen Akgül, bu sayede günlük kalori alımını kontrol altında tutuyor.

Vitamin Desteği ve Düzenli Egzersiz Şart! Seda Akgül, sadece beslenmesine değil, aynı zamanda vitamin ve mineral alımına da özen gösteriyor.

Kilo verme sürecinde vücudunun ihtiyaç duyduğu tüm besin öğelerini aldığından emin olmak için düzenli olarak vitamin takviyeleri kullanan Akgül, formunu korumak içinse günlük yürüyüşlerini ihmal etmiyor.

Herkes İçin Uygun Değil! Seda Akgül, her ne kadar uyguladığı yöntemle gözle görülür bir başarı elde etse de, bu programın herkes için uygun olmayabileceğinin altını çiziyor. Her bireyin metabolizması ve sağlık durumu farklı olduğundan, herhangi bir diyet veya egzersiz programına başlamadan önce mutlaka bir uzmana danışmak büyük önem taşıyor.