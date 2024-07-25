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Yabani dizisinde her şey sil baştan! Kadro komple yenileniyor, daha ilk bölümde 5 oyuncu birden...

Yabani, izleyicilerin merakla beklediği yeni sezonuyla çok yakında ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 20 Ağustos itibarıyla başlayacak olan çekimlerle birlikte dizinin dinamiklerini kökünden değiştirecek yeni karakterler ve taze hikayelerle izleyici karşısına çıkacak. Bu yenilikler dizinin sadık takipçileri arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 13:24 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 13:24
Yabani dizisinde her şey sil baştan! Kadro komple yenileniyor, daha ilk bölümde 5 oyuncu birden...

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Yabani yeni sezon hazırlıklarıyla heyecan yarattı. 20 Ağustos tarihinde çekimlere başlanacak olan dizi izleyicilere taze ve yenilenmiş bir hikaye sunacak. Edinilen bilgilere göre, bu sezon dizide büyük değişiklikler yaşanacak ve hikayeye beş yeni karakter eklenecek.

YAYIN GÜNÜ VE YENİ SEZON TARİHİ

Yabani'nin yayın gününde önceki sezonlarda yapılan değişiklikler korunacak.

İlk olarak hafta içi yayınlanmaya başlayan dizi, izleyici istekleri doğrultusunda cumartesi günlerine alınmıştı ve yeni sezonda da cumartesi günleri ekranlara gelmeye devam edecek.

Yeni sezonun yayın tarihi olarak ise Eylül ayının ikinci haftasının açıklanması bekleniyor.

KADRODA NELER DEĞİŞİYOR?

Yeni sezonda kadroda büyük değişiklikler yaşanacak.

Bazı oyuncuların ayrılması ve hikayeye yeni katılacak olan oyuncular diziye taze bir soluk getirecek.

Özellikle dizinin öne çıkan aşk hikayeleri izleyicilerin ilgisini çekmeye devam edecek. Asi ve Alaz arasındaki ilişki, daha fazla öne çıkacak ve izleyicilerin bu aşka olan bağlılıkları pekiştirilecek.

SEZON FİNALİNDE YAŞANANLAR

Ece'nin trajik kaybı ve ardından yaşananlar, karakterler üzerinde derin izler bıraktı.

Yaman, Şebnem'den kalan masum bir canın kendi gibi ailesiz büyümesini önlemek için çaba gösterdi.

Asi ve Alaz ise karanlık geçmişlerini aşarak aydınlık bir geleceğe yelken açmaya hazırlanıyor. İki sevilen karakter, yeni sezonda hayatlarında bir dönüm noktasına varacak.

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