Yabani dizisinde her şey sil baştan! Kadro komple yenileniyor, daha ilk bölümde 5 oyuncu birden...

Yabani yeni sezon hazırlıklarıyla heyecan yarattı. 20 Ağustos tarihinde çekimlere başlanacak olan dizi izleyicilere taze ve yenilenmiş bir hikaye sunacak. Edinilen bilgilere göre, bu sezon dizide büyük değişiklikler yaşanacak ve hikayeye beş yeni karakter eklenecek.