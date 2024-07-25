Yabani dizisinde her şey sil baştan! Kadro komple yenileniyor, daha ilk bölümde 5 oyuncu birden...

Yeni sezonun yayın tarihi olarak ise Eylül ayının ikinci haftasının açıklanması bekleniyor.
KADRODA NELER DEĞİŞİYOR?
Yeni sezonda kadroda büyük değişiklikler yaşanacak.
Bazı oyuncuların ayrılması ve hikayeye yeni katılacak olan oyuncular diziye taze bir soluk getirecek.
Özellikle dizinin öne çıkan aşk hikayeleri izleyicilerin ilgisini çekmeye devam edecek. Asi ve Alaz arasındaki ilişki, daha fazla öne çıkacak ve izleyicilerin bu aşka olan bağlılıkları pekiştirilecek.
SEZON FİNALİNDE YAŞANANLAR
Ece'nin trajik kaybı ve ardından yaşananlar, karakterler üzerinde derin izler bıraktı.