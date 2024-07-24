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Kızılcık Şerbeti için konuştu! Fırat Çelik'ten bomba açıklama! Meğer dizide Kıvılcım ile...

Show TV'nin fenomen dizisi "Kızılcık Şerbeti", üçüncü sezonu ile geri dönüyor. Yeni sezonda diziye katılan ünlü oyuncu Fırat Çelik, Cemal karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Çelik geçtiğimiz günlerde verdiği bir rööportajda diziye dahil olmasıyla ilgili olarak ilk kez konuştu ve heyecanını paylaştı.

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 17:06 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 17:06
Kızılcık Şerbeti için konuştu! Fırat Çelik’ten bomba açıklama! Meğer dizide Kıvılcım ile...

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"Kızılcık Şerbeti"nin yeni sezonunda büyük değişiklikler yaşanacak. Ünlü oyuncu Fırat Çelik, Cemal karakteri ile diziye katılarak Kıvılcım'ın hayatında önemli bir rol oynayacak. İşte detaylar...

Show TV'nin sevilen dizisi "Kızılcık Şerbeti", üçüncü sezonu için geri sayıma başladı. İzleyicilerin büyük beğenisini kazanan dizi, yeni sezonda da heyecanla bekleniyor. Bu sezonda diziye katılan sürpriz isim ise başarılı oyuncu Fırat Çelik oldu.

Fırat Çelik'in canlandıracağı Cemal karakteri, dizinin hikayesine yeni bir soluk getirecek. Çelik'in canlandıracağı Cemal, Kıvılcım'ın hayatına girecek ve hikayenin gidişatını tamamen değiştirecek. Bu gelişme, dizinin izleyicilerini oldukça heyecanlandırdı.

Geçtiğimiz sezon, Ömer ve Görkem arasındaki ilişkinin ortaya çıkması Ünal ailesinde büyük bir sarsıntıya neden olmuştu. Bu olayın ardından Kıvılcım ile Ömer arasındaki ilişki de zedelenecek gibi görünüyor. Cemal karakteri de Kıvılcım'ın hayatına girerek, bu ilişkinin seyrini değiştirecek. Görünen o ki, Kıvılcım ve Ömer'in aşkı sona ererken, Kıvılcım ile Cemal arasında yeni bir yakınlaşma başlayacak.

Dizide Cemal karakterine hayat verecek olan Fırat Çelik, dizi hakkında ilk kez konuştu. Tolga Bozduman'ın sorularını yanıtlayan Çelik, "Çok mutluyum. Çok sevdiğim bir dizi ve harika bir ekip" diyerek heyecanını dile getirdi.

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