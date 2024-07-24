Aslı Enver’den bikinili paylaşım! Bir çocuk annesi Aslı’yı gören küçük dilini yuttu! Berkin Gökbudak’ın biricik eşi fit haliyle...

Berkin Gökbudak ile mutlu bir evlilik sürdüren Aslı Enver, Temmuz 2023'te kızı Elay'ı kucağına alarak ilk kez annelik heyecanı yaşadı. Geçen günlerde kızının birinci yaş gününden paylaşım yapan Enver, bu kez tatilden bir poz yayınladı. Siyah bikinisi ile kamera karşısına geçen ünlü oyuncunun fit hali dikkat çekti. İşte Aslı Enver'in tatil paylaşımı...