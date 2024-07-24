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Herkesi tek tek açık etti! "Haram olsun 5 para etmezsiniz..." Masterchef Kıvanç Karadeniz ağzı açtı yumdu gözünü!

MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken isimlerinden Kıvanç Karadeniz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile büyük yankı uyandırdı. X platformunda paylaştığı mesajda, geçmişteki dostlarını takipten çıkma kararı aldığını duyuran Karadeniz, eski arkadaşlarına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Bu hareketiyle eski ilişkilerine ve dostluklarına dair yaptığı açıklamalar, sosyal medyada geniş bir etki yaratırken, takipçileri arasında da büyük bir tartışma başlattı. Kıvanç Karadeniz’in bu sürpriz adımı, hem kendisinin hem de eski dostlarının gündeme gelmesine neden oldu.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 09:59 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 09:59
Herkesi tek tek açık etti! Haram olsun 5 para etmezsiniz... Masterchef Kıvanç Karadeniz ağzı açtı yumdu gözünü!

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Paylaşımında, "Arkamdan sevdiklerime benimle ilgili şerefsizce iftira atan insanlara sesleniyorum" ifadelerini kullanan Karadeniz, kendisine yönelik eleştirilere sert bir dille yanıt verdi.

DOSTLARIMI TAKİPTEN ÇIKTIM

MasterChef Türkiye 2022 ve MasterChef Türkiye All Star'da önemli başarılara imza atan Kıvanç Karadeniz, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı bir paylaşımla gündeme oturdu. Ünlü yarışmacı, "Eski dostlarımı takipten çıktım" diyerek adeta ateş püskürdü.

ŞEREFSİZCE İSTİFA ATAN İNSANLARA SESLENİYORUM

MasterChef Türkiye'nin tanınmış yüzlerinden Kıvanç Karadeniz, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, eski dostlarını Instagram'dan takipten çıktığını duyurdu. Karadeniz, paylaşımında "Arkamdan sevdiklerime benimle ilgili şerefsizce iftira atan insanlara sesleniyorum" ifadelerini kullanarak, kendisine yönelik eleştirilere sert bir dille yanıt verdi.

"SİZE HARAM OLSUN"

Karadeniz, paylaşımında ayrıca, "Yaptığım bütün destekler size haram olsun, ama arkamdan iftira atmaya devam ederseniz beni susturamayacaksınız" diyerek duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.

"5 PARA ETMEZSİNİZ"

Ünlü yarışmacı, "Yarıştığım dönem arkadaşlarımdan bazılarına sesleniyorum; açtığım restorandan yaşadığım ilişkilere kadar arkamdan ahlaksızca şeyler söylemişsiniz. Bu yarışmaya 2 yıl hiçbir şey veremediniz, beş para etmezsiniz. Benim gibi şerefli insanı bile kıskandınız" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Kıvanç Karadeniz'in bu sert çıkışı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve takipçileri arasında çeşitli yorumlara neden oldu. Karadeniz'in açıklamaları, MasterChef Türkiye izleyicileri arasında da büyük ilgi topladı.

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