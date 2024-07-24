Herkesi tek tek açık etti! "Haram olsun 5 para etmezsiniz..." Masterchef Kıvanç Karadeniz ağzı açtı yumdu gözünü!

Paylaşımında, "Arkamdan sevdiklerime benimle ilgili şerefsizce iftira atan insanlara sesleniyorum" ifadelerini kullanan Karadeniz, kendisine yönelik eleştirilere sert bir dille yanıt verdi.
Paylaşımında, "Arkamdan sevdiklerime benimle ilgili şerefsizce iftira atan insanlara sesleniyorum" ifadelerini kullanan Karadeniz, kendisine yönelik eleştirilere sert bir dille yanıt verdi.
DOSTLARIMI TAKİPTEN ÇIKTIM
MasterChef Türkiye 2022 ve MasterChef Türkiye All Star'da önemli başarılara imza atan Kıvanç Karadeniz, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı bir paylaşımla gündeme oturdu. Ünlü yarışmacı, "Eski dostlarımı takipten çıktım" diyerek adeta ateş püskürdü.
ŞEREFSİZCE İSTİFA ATAN İNSANLARA SESLENİYORUM
MasterChef Türkiye'nin tanınmış yüzlerinden Kıvanç Karadeniz, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, eski dostlarını Instagram'dan takipten çıktığını duyurdu. Karadeniz, paylaşımında "Arkamdan sevdiklerime benimle ilgili şerefsizce iftira atan insanlara sesleniyorum" ifadelerini kullanarak, kendisine yönelik eleştirilere sert bir dille yanıt verdi.
"SİZE HARAM OLSUN"
Karadeniz, paylaşımında ayrıca, "Yaptığım bütün destekler size haram olsun, ama arkamdan iftira atmaya devam ederseniz beni susturamayacaksınız" diyerek duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.
"5 PARA ETMEZSİNİZ"
Ünlü yarışmacı, "Yarıştığım dönem arkadaşlarımdan bazılarına sesleniyorum; açtığım restorandan yaşadığım ilişkilere kadar arkamdan ahlaksızca şeyler söylemişsiniz. Bu yarışmaya 2 yıl hiçbir şey veremediniz, beş para etmezsiniz. Benim gibi şerefli insanı bile kıskandınız" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.
Kıvanç Karadeniz'in bu sert çıkışı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve takipçileri arasında çeşitli yorumlara neden oldu. Karadeniz'in açıklamaları, MasterChef Türkiye izleyicileri arasında da büyük ilgi topladı.