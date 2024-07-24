SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Fırat Çelik'ten bomba açıklama! Kızılcık Şerbeti için konuştu! Meğer dizide Kıvılcım ile...

"Kızılcık Şerbeti"nin yeni sezonunda büyük değişiklikler yaşanacak. Ünlü oyuncu Fırat Çelik, Cemal karakteri ile diziye katılarak Kıvılcım'ın hayatında önemli bir rol oynayacak. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 09:46 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 09:55
Fırat Çelik’ten bomba açıklama! Kızılcık Şerbeti için konuştu! Meğer dizide Kıvılcım ile...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Show TV'nin fenomen dizisi "Kızılcık Şerbeti", üçüncü sezonu ile geri dönüyor. Yeni sezonda diziye katılan ünlü oyuncu Fırat Çelik, Cemal karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Çelik geçtiğimiz günlerde verdiği bir rööportajda diziye dahil olmasıyla ilgili olarak ilk kez konuştu ve heyecanını paylaştı.

Show TV'nin sevilen dizisi "Kızılcık Şerbeti", üçüncü sezonu için geri sayıma başladı. İzleyicilerin büyük beğenisini kazanan dizi, yeni sezonda da heyecanla bekleniyor. Bu sezonda diziye katılan sürpriz isim ise başarılı oyuncu Fırat Çelik oldu.

Fırat Çelik'in canlandıracağı Cemal karakteri, dizinin hikayesine yeni bir soluk getirecek. Çelik'in canlandıracağı Cemal, Kıvılcım'ın hayatına girecek ve hikayenin gidişatını tamamen değiştirecek. Bu gelişme, dizinin izleyicilerini oldukça heyecanlandırdı.

Geçtiğimiz sezon, Ömer ve Görkem arasındaki ilişkinin ortaya çıkması Ünal ailesinde büyük bir sarsıntıya neden olmuştu. Bu olayın ardından Kıvılcım ile Ömer arasındaki ilişki de zedelenecek gibi görünüyor. Cemal karakteri de Kıvılcım'ın hayatına girerek, bu ilişkinin seyrini değiştirecek. Görünen o ki, Kıvılcım ve Ömer'in aşkı sona ererken, Kıvılcım ile Cemal arasında yeni bir yakınlaşma başlayacak.

Dizide Cemal karakterine hayat verecek olan Fırat Çelik, dizi hakkında ilk kez konuştu. Tolga Bozduman'ın sorularını yanıtlayan Çelik, "Çok mutluyum. Çok sevdiğim bir dizi ve harika bir ekip" diyerek heyecanını dile getirdi.

Aslı Enver’den bikinili paylaşım! Bir çocuk annesi Aslı’yı gören küçük dilini yuttu! Berkin Gökbudak’ın biricik eşi fit haliyle...Aslı Enver’den bikinili paylaşım! Bir çocuk annesi Aslı’yı gören küçük dilini yuttu! Berkin Gökbudak’ın biricik eşi fit haliyle...
Aslı Enver'den bikinili paylaşım! Bir çocuk annesi Aslı'yı gören küçük dilini yuttu! Berkin Gökbudak'ın biricik eşi fit haliyle...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Enerjide zincirler kırıldı| Türkiye’nin enerji filosu 7’nci gemiyle gücüne güç katacak! İşte ilk görüntüsü! ! Bakan Alparslan Bayraktar’dan çok özel açıklamalar
Son dakika: Eylem Tok Türkiye’ye iade ediliyor! Taslak metin ortaya çıktı! İşte tüm gerekçeler
Türk Telekom
ABD’de Netanyahu’ya böcekli protesto! Washington’da çeşmeleri kana bulayıp İsrail heyetinin kaldığı otele böcekler saldılar
Galatasaray dümen kırdı! Wendel beklenirken o geliyor
Kritik MGK bugün toplanıyor! İşte masadaki konu başlıkları
Anadolu Ajansı
Önce Mersin şimdi de Ağrı! PKK halaylı sistematik provokasyon... Gereği yapılsın çağrısı
Fenerbahçe’den 6 numaraya dev isim! Fred rahat nefes alacak
Süleymaniye’yi PKK üssü yapan Talabani son çıkmazda! Ankara Yakından izliyoruz deyip baskıyı artırdı: KYB’de iç bölünme baş gösterdi
ABD Kongresi’nde Netanyahu’ya alkış tufanı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın o sözleri yeniden gündem oldu: Ey Amerikan devleti sen de İsrail kadar sorumlusun
Özel okulların ücreti 1 milyon lirayı aştı! Zirve Alman Lisesi’nde! Tepki yağdı: Birileri dur desin
2024-YKS ÖSYM TERCİH KILAVUZU VE TERCİH EKRANI AİS | Üniversite tercihleri nasıl yapılır? Tercih sihirbazı yokatlas.yok.gov.tr | En düşük puanlı bölümler...
Beşiktaş’a bir star daha! Immobile’nin yanına geliyor
ABD’de utanç görüntüleri! Katil Netanyahu ABD Kongresi’nde ayakta alkışlandı | Türkiye’den sert tepki
SON DAKİKA