Fırat Çelik’ten bomba açıklama! Kızılcık Şerbeti için konuştu! Meğer dizide Kıvılcım ile...

Geçtiğimiz sezon, Ömer ve Görkem arasındaki ilişkinin ortaya çıkması Ünal ailesinde büyük bir sarsıntıya neden olmuştu. Bu olayın ardından Kıvılcım ile Ömer arasındaki ilişki de zedelenecek gibi görünüyor. Cemal karakteri de Kıvılcım'ın hayatına girerek, bu ilişkinin seyrini değiştirecek. Görünen o ki, Kıvılcım ve Ömer'in aşkı sona ererken, Kıvılcım ile Cemal arasında yeni bir yakınlaşma başlayacak.