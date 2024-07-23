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Hira Koyuncuoğlu, Birand Tunca kimdir? Ayazın Sonu Güneş dizisi ne zaman başlayacak? Ayazın Sonu Güneş oyuncuları ve konusu!

Dizi, İstanbul'un farklı semtlerinde çekilmektedir. İstanbul'un tarihi ve doğal güzellikleri, dizinin çekimlerinde önemli bir yer tutuyor. Boğaz manzarası, eski İstanbul sokakları ve modern yapılar, dizinin atmosferine katkıda bulunuyor.

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 09:06 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 09:06
Hira Koyuncuoğlu, Birand Tunca kimdir? Ayazın Sonu Güneş dizisi ne zaman başlayacak? Ayazın Sonu Güneş oyuncuları ve konusu!

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Ayazın Sonu Güneş dizisi, 22 Temmuz Pazartesi günü ekran macerasına başlıyor. Hafta içi her gün saat 16.00'da ekrana gelecek olan dizi, tanıtımlarıyla büyük ilgi çekti. İşte Ayazın Sonu Güneş dizisi hakkında merak edilenler: nerede çekiliyor, oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor ve konusu nedir? İşte detaylar...

HİRA KOYUNCUOĞLU KİMDİR?

Hira Koyuncuoğlu, 5 Ocak 1995 tarihinde Yalova'da dünyaya geldi.. Yalova'da liseden mezun olduktan sonra İstanbul'a giderek Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık Bölümü'nde eğitim görmüştür. 1999 yılında gerçekleşen Gölcük depreminden sonra uzun süre ailesi ile birlikte çadırda kalmıştır. Depremin ardından kendisinde deprem fobisi oluştuğunu bir röportajında belirtmiştir.

2012 yılında Adını Feriha Koydum: Emir'in Yolu dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, ardından O Hayat Benim dizisinde Nehir karakterini canlandırmıştır. Uzun süredir oyunculuk dışında profesyonel olarak bale ve modern dans eğitmenliği de yapmaktadır.

BİRAND TUNCA KİMDİR?

Birand Tunca, 5 Ekim 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuş bir Türk aktör ve modeldir. Lise yıllarında oyunculuk ve modellik ile ilgilenmeye başlayan Tunca, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı'nda tiyatro eğitimi aldı.

Kariyerine 2014 yılında "Diriliş: Ertuğrul" adlı tarihi drama dizisinde rol alarak adım atan Tunca, 2016 yılında "Aşk Laftan Anlamaz" dizisindeki performansıyla dikkat çekti. Ancak, asıl çıkışını 2018-2019 yıllarında yayınlanan "Erkenci Kuş" dizisinde Emre karakterini canlandırarak yaptı.

AYAZIN SONU GÜNEŞ DİZİSİ KONUSU

Güneş, üniversiteden yeni mezun olmuş, idealleri uğruna yurt dışına gitmeye hazırlanan bir genç kadındır. Güneş'in kardeşinin bir iftira sonucu hapse girmesi, büyük ve köklü bir holdingin veliahtı olan Ayaz ile yollarının kesişmesine neden olur.

Kader, iki genci sevdikleri insanların canı ile sınarken Güneş, kardeşini kurtarmak için tehlikeli bir oyun oynar. Ancak bu oyunun kuralları aşkla bozulacaktır. Ayaz'ın yıllar önce buza dönmüş kalbi Güneş'in varlığı ile ısınırken hayat ikisine de acımasız yüzünü göstermekten çekinmez. Sırlar ve entrikalarla örülü bir yolculuğun içinde savaş veren Ayaz ve Güneş'in kurtuluşları da esaretleri de aşk olacak.

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