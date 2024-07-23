Hira Koyuncuoğlu, Birand Tunca kimdir? Ayazın Sonu Güneş dizisi ne zaman başlayacak? Ayazın Sonu Güneş oyuncuları ve konusu!

Birand Tunca , 5 Ekim 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuş bir Türk aktör ve modeldir. Lise yıllarında oyunculuk ve modellik ile ilgilenmeye başlayan Tunca, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı'nda tiyatro eğitimi aldı.

Güneş, üniversiteden yeni mezun olmuş, idealleri uğruna yurt dışına gitmeye hazırlanan bir genç kadındır. Güneş'in kardeşinin bir iftira sonucu hapse girmesi, büyük ve köklü bir holdingin veliahtı olan Ayaz ile yollarının kesişmesine neden olur.

Kader, iki genci sevdikleri insanların canı ile sınarken Güneş, kardeşini kurtarmak için tehlikeli bir oyun oynar. Ancak bu oyunun kuralları aşkla bozulacaktır. Ayaz'ın yıllar önce buza dönmüş kalbi Güneş'in varlığı ile ısınırken hayat ikisine de acımasız yüzünü göstermekten çekinmez. Sırlar ve entrikalarla örülü bir yolculuğun içinde savaş veren Ayaz ve Güneş'in kurtuluşları da esaretleri de aşk olacak.