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Amaka Enem güzelliğiyle büyüledi! "Yengem bu nedir ya..." Jayden Oosterwolde'nin sevgilisini gören dönüp bir daha bakıyor!

Fenerbahçe'nin başarılı sol beki Jayden Oosterwolde, şıklığıyla dikkat çeken sevgilisi Amaka Enem ile birlikte katıldığı etkinlikte adeta bir yıldız gibi parladı. Çift, katıldıkları etkinlikteki zarif ve uyumlu kombinleriyle etkinliğin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.Amaka Enem'in zarafeti, geceye damgasını vururken, Jayden Oosterwolde'nin karizması da gözlerden kaçmadı. Çiftin birlikte verdikleri pozlar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve kısa sürede geniş bir beğeni topladı. Fotoğrafları, binlerce beğeni alarak hızla viral hale geldi.

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Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024, 10:32 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 10:33
Amaka Enem güzelliğiyle büyüledi! Yengem bu nedir ya... Jayden Oosterwolde’nin sevgilisini gören dönüp bir daha bakıyor!

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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Jayden Oosterwolde ve sevgilisi Amaka Enem, katıldıkları bir davette tarzlarıyla dikkat çekti. Amaka Enem, zarif elbisesi ve doğal makyajıyla göz kamaştırırken, Jayden Oosterwolde şık takım elbisesiyle mükemmel bir uyum sağladı. Çiftin uyumu ve birbirlerine olan sevgisi, hayranları tarafından övgüyle karşılandı.

Jayden Oosterwolde, sahada gösterdiği performans kadar sosyal hayatında da dikkat çekiyor. Sevgilisi Amaka Enem ile birlikte katıldıkları etkinliklerde sergiledikleri uyum ve şıklık, onları adeta göz kamaştıran bir çift haline getiriyor.

Sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla hayranlarının beğenisini kazanan çift, stil ve güzellik konusundaki uyumlarıyla da takdir topluyor.

AMAKA ENEM KİMDİR?

Hollandalı model Amaka Enem, kıvırcık saçları ve başarılı kariyeri ile dikkat çekiyor.

GRWM Cosmetics ve Hunkemöller iç giyim markaları için modellik yapan Enem, Elle Netherlands dergisinde de yer aldı.

Mart 2018'de açtığı Instagram hesabında 340.000'den fazla takipçisi bulunan ünlü model, Touché Models tarafından temsil ediliyor ve sosyal medya hesabında daha tanımlı bukleler için ipuçları paylaşıyor.

Çiftin fotoğrafları binlerce beğeni alarak kısa sürede viral oldu. Hayranları tarafından "Yengem bu nedir ya..." ve "Maşallah güzelliğine..." gibi yorumlar yağdı.

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