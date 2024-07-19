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Başrol oyuncusu açıkladı! Kurtlar Vadisi Kaos'u bekleyenlere kötü haber geldi

Kurtlar Vadisi dizisinin sevilen ismi Cahit Kayaoğlu, uzun bir aradan sonra ilk kez kameralara yakalandı. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün İstanbul'da bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Kayaoğlu'nun alışveriş merkezine bir iş toplantısına katılmak üzere geldiği öğrenildi. Başrol oyuncusuna dizinin yeni versiyonuyla ilgili bir soru sorulsa da yanıt vermekten kaçındı.

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Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024, 09:11 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 09:15
Başrol oyuncusu açıkladı! Kurtlar Vadisi Kaos’u bekleyenlere kötü haber geldi

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Kurtlar Vadisi dizisinin başrolü 258 bölümünde rol alan Cahit Kayaoğlu, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Kayaoğlu, dizide kendi adını taşıyan karakteriyle büyük bir hayran kitlesi kazanmıştı. Uzun süredir ekranlarda olmayan ünlü oyuncu son haliyle dikkat çekti.

KURTLAR VADİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Basın mensuplarının dizi hayranlarının merakla beklediği Kurtlar Vadisi'nin ekranlara dönüşü hakkındaki sorulara Kayaoğlu, "O konulara hiç girmeyelim" diyerek yanıtsız bıraktı.

İş toplantısı için alışveriş merkezinde bulunan ünlü oyuncu, dizinin tekrar çekilmesi gündemde olmasına rağmen bu konuda sessiz kalmayı tercih etti.

Kurtlar Vadisi'nin potansiyel geri dönüşü, dizinin hayranları arasında sürekli bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Ancak Cahit Kayaoğlu'nun bu konudaki sessizliği, spekülasyonları daha da artırıyor.

NECATİ ŞAŞMAZ NE DEMİŞTİ?

2022 yılının Kasım ayında Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati fenomen dizi için yeniden çalışmalara başlayacaklarını duyurmuştu.

Ünlü oyuncu "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti." şeklinde konuşmuştu.

Hemen ardından da "Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak." demişti.

Ancak o tarihten bu yana bir açıklama yapılmaması ve dönem dönem diziye dair çeşitli iddiaların ortaya atılması izleyicide hayal kırıklığı yarattı.

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