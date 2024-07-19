Başrol oyuncusu açıkladı! Kurtlar Vadisi Kaos’u bekleyenlere kötü haber geldi

Kurtlar Vadisi dizisinin başrolü 258 bölümünde rol alan Cahit Kayaoğlu, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Kayaoğlu, dizide kendi adını taşıyan karakteriyle büyük bir hayran kitlesi kazanmıştı. Uzun süredir ekranlarda olmayan ünlü oyuncu son haliyle dikkat çekti.
KURTLAR VADİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Basın mensuplarının dizi hayranlarının merakla beklediği Kurtlar Vadisi'nin ekranlara dönüşü hakkındaki sorulara Kayaoğlu, "O konulara hiç girmeyelim" diyerek yanıtsız bıraktı.
İş toplantısı için alışveriş merkezinde bulunan ünlü oyuncu, dizinin tekrar çekilmesi gündemde olmasına rağmen bu konuda sessiz kalmayı tercih etti.