Başrol oyuncusu açıkladı! Kurtlar Vadisi Kaos’u bekleyenlere kötü haber geldi

Kurtlar Vadisi'nin potansiyel geri dönüşü, dizinin hayranları arasında sürekli bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Ancak Cahit Kayaoğlu'nun bu konudaki sessizliği, spekülasyonları daha da artırıyor.

NECATİ ŞAŞMAZ NE DEMİŞTİ? 2022 yılının Kasım ayında Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati fenomen dizi için yeniden çalışmalara başlayacaklarını duyurmuştu.

Ünlü oyuncu "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti." şeklinde konuşmuştu.

Hemen ardından da "Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak." demişti.

Ancak o tarihten bu yana bir açıklama yapılmaması ve dönem dönem diziye dair çeşitli iddiaların ortaya atılması izleyicide hayal kırıklığı yarattı.