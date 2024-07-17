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Temizlik sevdalısı Kadir Ezildi'den bomba evlenme teklifi! Gökten gelinlik yağdı! "Sultan filmindeki gelinlik sahnesi..."

Temizlik takıntısıyla tanınan ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edinen fenomen sunucu Kadir Ezildi, hayranlarını sevindirecek bir haberle gündeme geldi. Yeşilçam filmlerine olan sevgisiyle bilinen Kadir Ezildi, müstakbel eşi Gamze Türkmen'e film tadında romantik bir evlilik teklifi yaptı.

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 18:18 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 18:26
Temizlik sevdalısı Kadir Ezildi’den bomba evlenme teklifi! Gökten gelinlik yağdı! Sultan filmindeki gelinlik sahnesi...

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Kadir Ezildi, nişan ve düğün hazırlıklarına başladı ve bu süreçte sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapmayı ihmal etmedi. Ailesi ve komşularıyla birlikte mağaza mağaza dolaşıp alışveriş yapan Ezildi, nişan töreni için Erzurum'a gitti. Sosyal medyada 4 milyon takipçisi bulunan Ezildi'nin paylaşımları kısa sürede büyük ilgi gördü.

Geçtiğimiz aylarda bir programda sevgilisi olduğunu açıklayan ve sevgilisiyle evlilik kararı aldığını duyuran Kadir Ezildi, müstakbel eşi Gamze Türkmen'e yaptığı evlilik teklifiyle dikkat çekti. Yeşilçam filmlerine olan sevgisiyle tanınan Ezildi, film tadında romantik bir teklif yaparak takipçilerini şaşırtmadı.

Ezildi, temizlik takıntısıyla ün kazanmış ve günlük duş almayı sevdiğini belirterek hayat arkadaşının da bakımlı olmasını istediğini ifade etmişti. "Nefes kokusu, saç kokusu en nefret ettiğim şey." diyen ünlü sunucu, özel hayatıyla da sıkça gündeme geliyor.

Kadir Ezildi'nin bu romantik ve nostaljik evlilik teklifi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Takipçileri, Yeşilçam'ın unutulmaz sahnelerini anımsatan bu teklif karşısında adeta yorum yağmuruna tuttu.

Kadir Ezildi'nin müstakbel eşi ( Soldaki )Kadir Ezildi'nin müstakbel eşi ( Soldaki )

Kadir Ezildi, müstakbel eşi Gamze Türkmen'e yaptığı evlilik teklifinde gökyüzünden bir gelinlik düşürdü.

Kadir Ezildi ve kayınbiraderi Fırat TürkmenKadir Ezildi ve kayınbiraderi Fırat Türkmen

Bu anı gören takipçileri ise "Sultan filmi aklıma geldi" gibi yorumlarda bulundu. Ezildi'nin bu yaratıcı ve nostaljik teklifi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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