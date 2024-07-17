Acı Tatlı Ekşi’nin yıldızı Buğra Gülsoy’un gözlerden uzak tuttuğu oğluna bakın! “Hangi ara bu kadar büyüdü” Özge Özpirnçci’nin partneri...

Son olarak Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisinde canlandırdığı Evren karakteriyle izleyici karşısına çıkan Buğra Gülsoy, Özge Özpirnçci ile birlikte rol aldığı Acı Tatlı Ekşi filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme geldi. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak konusu oldu. 2 kez nikah masasına oturan oyuncunun özellikle oğlu merak edildi. Gülsoy'un gözlerden uzak tuttuğu oğlunu görenler ise "Hangi ara bu kadar büyüdü" yorumunda bulundu. İşte Buğra Gülsoy'un biricik oğlu...