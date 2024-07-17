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Sinem Kobal'ın partneri belli oldu! 7 yıl aradan sonra yeniden ekranda! Fazilet Hanım ve Kızları'nın...

Sinem Kobal, uzun bir aradan sonra "Her Şeyin Başı Merkür" filmi ile beyazperdeye geri dönüş yapıyor. Filmde Kobal'a, Ayşe Balıbey tarafından kaleme alınan bu romantik komedi türündeki senaryoda, Alp Navruz eşlik ediyor. Genç kuşağın parlayan yıldızlarından biri olan Navruz, "Fazilet Hanım ve Kızları" dizisindeki başarılı performansıyla tanınmış ve büyük bir hayran kitlesi kazanmıştı. Navruz, filmde Fırat karakterini canlandıracak ve Kobal ile olan uyumu izleyicileri büyülemeye hazırlanıyor. Bu ikilinin ekran karşısındaki dinamikleri ve kimyası, filmi merakla beklenen yapım haline getiriyor.

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 09:03 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 09:03
Sinem Kobal’ın partneri belli oldu! 7 yıl aradan sonra yeniden ekranda! Fazilet Hanım ve Kızları’nın...

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Yönetmen koltuğunda Ali Balcı'nın oturduğu "Her Şeyin Başı Merkür" filmi, 6 Ağustos'ta sete çıkmayı planlıyor. Emre Oskay'ın yapımcılığını üstlendiği filmde Sinem Kobal, Sormagir Mahallesi'nde yaşayan ve iş arayan gazeteci Elif rolüne hayat verecek.

SİNEM KOBAL'IN PARTNERİ ALP NAVRUZ OLDU

Sinem Kobal, "Her Şeyin Başı Merkür" filmiyle setlere dönüyor.

Güzel oyuncuya senaryosunu Ayşe Balıbey'in yazdığı filmde başrolde eşlik edecek erkek oyuncu da belli oldu. Genç kuşağın başarılı yıldızlarından Alp Navruz, filmin başrol karakteri Fırat'a hayat verecek.

Yönetmen koltuğunda Ali Balcı'nın oturduğu "Her Şeyin Başı Merkür" filmi, 6 Ağustos'ta sete çıkmayı planlıyor.

Emre Oskay'ın yapımcılığını üstlendiği filmde Sinem Kobal, Sormagir Mahallesi'nde yaşayan ve iş arayan gazeteci Elif rolüne hayat verecek.

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