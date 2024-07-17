Gökten gelinlik yağdı! "Sultan filmindeki gelinlik sahnesi..." Temizlik sevdalısı Kadir Ezildi'den bomba evlenme teklifi!

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Kadir Ezildi, nişan ve düğün hazırlıklarına başladı ve bu süreçte sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapmayı ihmal etmedi. Ailesi ve komşularıyla birlikte mağaza mağaza dolaşıp alışveriş yapan Ezildi, nişan töreni için Erzurum'a gitti. Sosyal medyada 4 milyon takipçisi bulunan Ezildi'nin paylaşımları kısa sürede büyük ilgi gördü.

Geçtiğimiz aylarda bir programda sevgilisi olduğunu açıklayan ve sevgilisiyle evlilik kararı aldığını duyuran Kadir Ezildi, müstakbel eşi Gamze Türkmen'e yaptığı evlilik teklifiyle dikkat çekti. Yeşilçam filmlerine olan sevgisiyle tanınan Ezildi, film tadında romantik bir teklif yaparak takipçilerini şaşırtmadı.