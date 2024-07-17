Yeni dizisinde gören tanıyamayacak! Alparslan Büyük Selçuklu’nun Seferiye Hatun’uydu! Kayra Zabcı...

Dizinin yönetmen koltuğunda Ayhan Özdemir oturacak. Nilgün Kasapbaşoğlu "Münevver", Emir Gülsever "Burak", Doğaç Gözüdeli "Kerem" karakterleriyle izleyici karşısına çıkacak. "Rengi Gül" dizisi, izleyicilere sıcak bir mahalle hikayesi sunacak.
Dizinin yönetmen koltuğunda Ayhan Özdemir oturacak. Nilgün Kasapbaşoğlu "Münevver", Emir Gülsever "Burak", Doğaç Gözüdeli "Kerem" karakterleriyle izleyici karşısına çıkacak. "Rengi Gül" dizisi, izleyicilere sıcak bir mahalle hikayesi sunacak.
Kayra Zabcı'nın yeni dizisi belli oldu. Alparslan Büyük Selçuklu'nun Seferiye Hatun rolüyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Zabcı, Kod adı "Mazi" olan ve yeni adı "Rengi Gül" olarak değiştirilen dizinin başrolünde yer alacak.
Çekimleri yarın başlayacak olan dizinin Kanal D'de yayınlanması planlanıyor. Ayhan Özdemir'in yönetmen koltuğuna oturacağı günlük dizi İstanbul'da çekilecek. Kayra Zabcı, "Yasemin" rolüne hayat verecek. Dizide usta oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu "Münevver", Emir Gülsever "Burak", Doğaç Gözüdeli "Kerem" rollerinde izleyici karşısına çıkacak.
"Rengi Gül" dizisi, sıcak bir mahalle hikayesini ekrana taşıyacak. Ferah Nesrin Yıldırım, Şerif Bozkurt, Yeşim Ceylan, Hazal Güzel, Öznur Kula, Elif Naz Sabuncu, Savaş Alp Başar Doğaç, Sibel Salihoğlu, Elif Sümbül Sert ve Zelal Barlas'ın da kadrosunda yer aldığı dizide, çocuklarına büyük özlem duyan Münevver'in torununun yanına gelmesiyle olaylar başlayacak.