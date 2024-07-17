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Doğum sonrası çatır çutur yağ yaktı! 3 ayda 16 kilo verdiren Gonca Vuslateri diyeti! Sırrı çok basit...

Ünlü Türk oyuncu Gonca Vuslateri, "Aliye", "Küçük Sırlar", "Yalan Dünya", "Gönül İşleri", "Anne" ve "Bambaşka Biri" gibi birçok sevilen projede başarıyla rol almıştır. 26 Nisan tarihinde anne olmanın mutluluğunu yaşayan Vuslateri, doğum sonrası hızla eski formuna dönerek, sadece üç ay içinde tam 16 kilo verdi! Oyuncunun bu etkileyici değişiminin arkasındaki sırları, röportajlarından ve sosyal medya hesaplarından derleyerek sizlere aktarıyoruz. İşte, Gonca Vuslateri'nin formuna kavuşmasını sağlayan zayıflama yöntemleri...

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 09:45 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 09:46
Doğum sonrası çatır çutur yağ yaktı! 3 ayda 16 kilo verdiren Gonca Vuslateri diyeti! Sırrı çok basit...

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Mart ayında Levent isimli sevgilisiyle dünyaevine giren ve 26 Nisan'da ilk çocuğu Asya'yı kucaklayan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, doğum sonrası kısa sürede formuna kavuştu. 3 ayda tam 16 kilo veren ünlü oyuncu formuyla büyük ilgi çekiyor. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, 26 Nisan'da anne olma heyecanını yaşadıktan sonra doğum sonrası formuna kavuşarak dikkatleri üzerine çekti. Vuslateri, 3 ay gibi kısa bir sürede tam 16 kilo vererek hayranlarını şaşırttı ve bu başarısının sırrını ise geçtiğimiz aylarda kendi sosyal medya hesabından açıkladı.

3 AYDA 16 KİLO VERDİ!

Geçtiğimiz Mart ayında Levent isimli sevgilisiyle sessiz sedasız dünyaevine giren Gonca Vuslateri, 26 Nisan'da Asya adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak ilk kez annelik mutluluğunu yaşadı. Annelik molasının ardından ekranlara dönmeye hazırlanan Vuslateri, Hilal Saral'ın yöneteceği "Hayat Hırsızı" dizisiyle seyircileriyle buluşacak.

KİLO VERMESİNİN SIRRI

Vuslateri doğum sonrası hızla formuna kavuştu. Ünlü oyuncunun bu başarısının arkasında ise ağır yemeklerden uzak durarak, sebze ve meyve ağırlıklı dengeli bir beslenme programı uygulaması ve bol su tüketimi yer alıyor. Bu sayede tam 16 kilo vermeyi başardı.

GÜNLÜK BESLENME PLANI 🍎🥗

Kahvaltı (08:00 - 09:00) 🌅

  • 1 dilim tam buğday ekmeği 🍞
  • 1 dilim az yağlı beyaz peynir 🧀 veya 1 haşlanmış yumurta 🥚
  • 1 küçük domates 🍅, 1 salatalık 🥒, 1-2 yaprak marul 🥬
  • 1 avuç zeytin (isteğe bağlı) 🫒
  • 1 fincan şekersiz yeşil çay veya bitki çayı 🍵

Ara Öğün (10:30 - 11:00) ⏰

  • 1 elma 🍏 veya 1 avuç fındık/ceviz/badem (unsuz) 🥜

Öğle Yemeği (12:30 - 13:30) 🌞

  • Izgara tavuk veya balık 🐔🐟
  • 1 porsiyon haşlanmış veya ızgara sebze 🌽🥦
  • 1 kase yoğurt 🥣

Ara Öğün (15:00 - 15:30) ⏰

  • 1 küçük kase yoğurt içine 1 tatlı kaşığı chia tohumu veya keten tohumu karıştırılmış 🥄
  • 1 bardak su 💧

Akşam Yemeği (18:30 - 19:30) 🌜

  • 1 porsiyon sebze yemeği (ıspanak, kabak, brokoli gibi) 🍲
  • 1 küçük kase salata (limon ve az zeytinyağı ile) 🥗
  • 1 dilim tam buğday ekmeği 🍞

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