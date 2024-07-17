Doğum sonrası çatır çutur yağ yaktı! 3 ayda 16 kilo verdiren Gonca Vuslateri diyeti! Sırrı çok basit...

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, 26 Nisan'da anne olma heyecanını yaşadıktan sonra doğum sonrası formuna kavuşarak dikkatleri üzerine çekti. Vuslateri, 3 ay gibi kısa bir sürede tam 16 kilo vererek hayranlarını şaşırttı ve bu başarısının sırrını ise geçtiğimiz aylarda kendi sosyal medya hesabından açıkladı.