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21 günlük ALKALİ diyetle 11 kiloya veda edin! Bergüzar Korel'i 38 bedene düşüren formül! 4 haftada göbeğiniz dümdüz olacak

Kış aylarında vücudumuzun doğal dengesi, birikmiş toksinler sebebiyle bozulabilir. Bu toksinlerle mücadele etmenin ve sağlıklı bir yaşam sürdürmenin yollarından biri de alkali beslenmeye yönelmektir. Alkali diyet, vücuttaki pH dengesini optimize ederek, hastalıklara karşı daha dirençli bir yapı oluşturmayı amaçlar. Bu beslenme şekli, asidik etkiler yaratan işlenmiş gıdalar, şeker ve kırmızı et gibi yiyeceklerin tüketimini azaltırken, alkali özelliklere sahip olan meyveler, sebzeler, yemişler ve tohumlar gibi besinleri öne çıkarır.

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Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 08:13 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 08:13
21 günlük ALKALİ diyetle 11 kiloya veda edin! Bergüzar Korel’i 38 bedene düşüren formül! 4 haftada göbeğiniz dümdüz olacak

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Kış mevsiminin ardından baharın ve yazın enerjisiyle dolu bir başlangıç yapmak isteyenler için alkali beslenme, önemli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bu beslenme biçimi, vücuttaki pH dengesini koruyarak sağlığı desteklemeyi amaçlıyor.

Alkali beslenme, asidik gıdaların aksine alkali olarak adlandırılan besinleri tercih etmeyi içerir. Bu besinler genellikle sebzeler, meyveler, baklagiller ve bazı tahıllardan oluşur. Uzmanlara göre, bu besinler vücudu toksinlerden arındırarak, hücrelerde biriken zararlı unsurları temizlemeye yardımcı olur. Besinlerin pH değerlerine dikkat ederek ve asidik gıdalardan kaçınarak bu beslenme tarzını benimseyenler, genel sağlık durumlarını olumlu yönde etkilemeyi amaçlar.

BERGÜZAR KOREL BU YÖNTEMLE ZAYIFLADI!

2014 yılında verdiği bir röportajda her sabah güne alkali su içerek başladığını belirten Korel, formunu ve sağlığını bu beslenme tarzına özellikle de alkali suya borçlu olduğunu söylüyor. 2 litre suya 1 tatlı kaşığı karbonat ekleyip karıştırın. Bu suyu hem içebilir hem de çay ve yemek yaparken kullanabilirsiniz.

11 KİLO VERDİREN ÖRNEK DİYET LİSTESİ

KAHVALTI

🥦 Yeşil smoothie (ıspanak, marul, salatalık, limon suyu, elma, zencefil)
🍌 Yulaf ezmesi üzerine dilimlenmiş muz ve çilek
🍵 Yeşil çay veya limonlu su

ARA ÖĞÜN

🌰 Bir avuç badem veya ceviz

ÖĞLE YEMEĞİ

🍗 Izgara tavuk göğsü
🍚 Bulgur pilavı üzerine roka ve domates salatası (zeytinyağı ve limon suyuyla)
🥦 Haşlanmış brokoli

ARA ÖĞÜN

🥕 Bir avuç çiğ havuç veya kereviz

AKŞAM YEMEĞİ

🐟 Fırında somon balığı
🍲 Kinoa salatası (salatalık, biber, maydanoz ve limon suyuyla)
🍲 Fesleğenli buğday çorbası

İÇECEKLER

💧 Bol su tüketimi (limon dilimi ekleyerek alkali etkisi artırılabilir)
🍵 Yeşil çay veya bitki çayları

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