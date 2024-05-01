21 günlük ALKALİ diyetle 11 kiloya veda edin! Bergüzar Korel’i 38 bedene düşüren formül! 4 haftada göbeğiniz dümdüz olacak

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Kış mevsiminin ardından baharın ve yazın enerjisiyle dolu bir başlangıç yapmak isteyenler için alkali beslenme, önemli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bu beslenme biçimi, vücuttaki pH dengesini koruyarak sağlığı desteklemeyi amaçlıyor.

Alkali beslenme, asidik gıdaların aksine alkali olarak adlandırılan besinleri tercih etmeyi içerir. Bu besinler genellikle sebzeler, meyveler, baklagiller ve bazı tahıllardan oluşur. Uzmanlara göre, bu besinler vücudu toksinlerden arındırarak, hücrelerde biriken zararlı unsurları temizlemeye yardımcı olur. Besinlerin pH değerlerine dikkat ederek ve asidik gıdalardan kaçınarak bu beslenme tarzını benimseyenler, genel sağlık durumlarını olumlu yönde etkilemeyi amaçlar.