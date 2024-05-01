21 günlük ALKALİ diyetle 11 kiloya veda edin! Bergüzar Korel’i 38 bedene düşüren formül! 4 haftada göbeğiniz dümdüz olacak

Kış mevsiminin ardından baharın ve yazın enerjisiyle dolu bir başlangıç yapmak isteyenler için alkali beslenme, önemli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bu beslenme biçimi, vücuttaki pH dengesini koruyarak sağlığı desteklemeyi amaçlıyor.
Kış mevsiminin ardından baharın ve yazın enerjisiyle dolu bir başlangıç yapmak isteyenler için alkali beslenme, önemli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bu beslenme biçimi, vücuttaki pH dengesini koruyarak sağlığı desteklemeyi amaçlıyor.
Alkali beslenme, asidik gıdaların aksine alkali olarak adlandırılan besinleri tercih etmeyi içerir. Bu besinler genellikle sebzeler, meyveler, baklagiller ve bazı tahıllardan oluşur. Uzmanlara göre, bu besinler vücudu toksinlerden arındırarak, hücrelerde biriken zararlı unsurları temizlemeye yardımcı olur. Besinlerin pH değerlerine dikkat ederek ve asidik gıdalardan kaçınarak bu beslenme tarzını benimseyenler, genel sağlık durumlarını olumlu yönde etkilemeyi amaçlar.
BERGÜZAR KOREL BU YÖNTEMLE ZAYIFLADI!
2014 yılında verdiği bir röportajda her sabah güne alkali su içerek başladığını belirten Korel, formunu ve sağlığını bu beslenme tarzına özellikle de alkali suya borçlu olduğunu söylüyor. 2 litre suya 1 tatlı kaşığı karbonat ekleyip karıştırın. Bu suyu hem içebilir hem de çay ve yemek yaparken kullanabilirsiniz.
11 KİLO VERDİREN ÖRNEK DİYET LİSTESİ
KAHVALTI
🥦 Yeşil smoothie (ıspanak, marul, salatalık, limon suyu, elma, zencefil)
🍌 Yulaf ezmesi üzerine dilimlenmiş muz ve çilek
🍵 Yeşil çay veya limonlu su
ARA ÖĞÜN
🌰 Bir avuç badem veya ceviz
ÖĞLE YEMEĞİ
🍗 Izgara tavuk göğsü
🍚 Bulgur pilavı üzerine roka ve domates salatası (zeytinyağı ve limon suyuyla)
🥦 Haşlanmış brokoli
ARA ÖĞÜN
🥕 Bir avuç çiğ havuç veya kereviz
AKŞAM YEMEĞİ
🐟 Fırında somon balığı
🍲 Kinoa salatası (salatalık, biber, maydanoz ve limon suyuyla)
🍲 Fesleğenli buğday çorbası
İÇECEKLER
💧 Bol su tüketimi (limon dilimi ekleyerek alkali etkisi artırılabilir)
🍵 Yeşil çay veya bitki çayları